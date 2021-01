Vitória Strada compartilha vídeo de pedido de casamento de Marcella Rica no Instagram

07/01/2021 | 11:11



Vitoria Strada está noiva! A atriz compartilhou no Instagram o vídeo do momento em que recebeu o pedido de casamento da namorada Marcella Rica, e escreveu a seguinte legenda:

Era para ser um fashion film, mas... eu disse sim!! Sim, Gabe Simas me chamou pra fazer um vídeo do meu look e eu fui bem bela. Com a luz na minha cara eu não enxergava nada até que ele disse: olha pra Marcella. Procurei ela no meio da luz e dos nossos amigos lindos Claudia Raia, Jarbas Homem de Mello, Mari Alves, Roseli Ramalho, Marcelo Klein e Dicko Lorenzo, e lá estava o meu amor ao lado de um letreiro escrito: Feliz Ano Novo. Não, pera. Li de novo. Casa Comigo? Casa comigo??? - a minha reação vocês podem ver no vídeo.

A publicação da atriz recebeu milhares de comentários. Uma seguidora escreveu:

Confesso que ver ídolo emocionado mexe comigo! Muito lindo e emocionante. E eu como sua fã da lá do começo e que te ama tanto, só desejo que você seja sempre muito feliz! Deus abençoe vocês duas nessa nova etapa da vida, e que seja sempre cheia de amor e alegrias! Parabéns, meninas!

O ator Murilo Rosa também comentou no vídeo:

Que coisa mais linda. Adoro vocês e desejo tudo de melhor. Sejam felizes, muito felizes. Vocês são lindas.