Maisa Silva revela vontade de fazer cirurgia no nariz para corrigir desvio de septo: Será que minhas narinas vão ficar menos desiguais?

Parece que Maisa Silva está considerando fazer uma cirurgia no nariz - mas a finalidade não seria 100% estética! Através do Twitter, a atriz e apresentadora revelou que sofre de desvio de septo e que considera fazer uma cirurgia para corrigir o problema - mas também admitiu que acha suas narinas desiguais, e que está em dúvida se essa questão poderia ser resolvida no mesmo procedimento.

Será que se eu operar o desvio de septo minhas narinas vão ficar menos desiguais????

Diante disso, a escritora Bruna Vieira decidiu relatar como foi sua própria cirurgia para corrigir o desvio, e incentivou a atriz a realizar o procedimento:

Operei ano passado e foi a melhor coisa que fiz, viu. A recuperação é chata, mas melhorou muito minha qualidade de vida!

Maisa então reafirmou a vontade de optar pela cirurgia. Será que logo veremos a atriz tirando uma licença médica de sua carreira?

Eu quero taaaanto

O desvio de septo, de acordo com Drauzio Varella, ocorre quando a estrutura que separa as duas narinas não é reta. Esse desvio pode causar sintomas como obstrução nasal, retenção das secreções, rinossinusite crônica e apneia do sono, além de dificuldade em respirar pelo nariz.