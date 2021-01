Mansão de Johnny Depp em Los Angeles é invadida e mulher suspeita é presa

07/01/2021 | 11:11



Que susto! De acordo com o site TMZ, o ator Johnny Depp teve a sua mansão invadida por uma mulher, provavelmente moradora de rua, e não estava em casa quando a invasão ocorreu.

Segundo o portal, a mulher acionou o alarme de segurança da casa e a polícia foi chamada. Mesmo tendo deixado a casa antes dos policiais chegarem, a suspeita foi encontrada e presa nas proximidades do local.

A investigação está em andamento, portanto, ainda não é possível saber se a mulher roubou algum pertence da casa de Johnny Depp.

Perda de processo

Além de ter tido a casa invadida, Johnny Depp também perdeu o processo contra a ex-mulher, Amber Heard, e pode pagar a ela 100 milhões de dólares, cerca de 530 milhões de reais. As informações são da Vanity Fair.

Amber iniciou um processo contra o ator com acusações de violência doméstica. Johnny Depp, então, deu início a um processo de difamação contra a ex-mulher, mas perdeu o processo, já que o juiz afirmou que Amber tinha fatos suficientes para seguir com as acusações:

- O Sr. Depp pode ter feito essas declarações com conhecimento real ou construtivo ou com desconsideração imprudente por serem falsas.

Além da indenização, Johnny Depp deve pagar uma multa pela acusação de difamação.