Após acidente, filha da cantora gospel Amanda Wanessa recebe alta do hospital

07/01/2021 | 11:10



Como você viu, na última segunda-feira, dia 4, a cantora gospel Amanda Wanessa sofreu um grave acidente de carro na última segunda-feira, dia 4, e precisou realizar duas cirurgias na última terça-feira, dia 5, no Hospital Português, de Recife, onde segue internada. De acordo com o cunhado da cantora, Denilson Silva, o quadro de saúde dela é estável:

- Amanda fez uma cirurgia delicada na cabeça, que teve a duração de cinco horas, e o estado de saúde dela é estável. Esperamos que ela saia dessa - disse ele no programa Encontro com Fátima Bernardes da última quarta-feira, dia 6. No perfil oficial da artista, a assessoria informou que os médicos consideraram que a paciente está reagindo bem aos cuidados.

Já a filha de Amanda, Mel, recebeu alta após passar por operações no braço e na perna e apareceu sorridente em uma foto publicada no Instagram.

Também cantora gospel, Juciara Pimentel estava no mesmo carro de Amanda, e também está internada, mas no Hospital Regional de Palmares. Em seu perfil no Instagram, a tia da cantora informou que ela passou por uma cirurgia na mão e que passa bem após o procedimento.