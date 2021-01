Tatá Werneck responde internauta sobre ter a mesma idade que os sogros

07/01/2021 | 11:11



Se tem uma coisa que sabemos sobre Tatá Werneck é que a atriz não leva desaforo para casa e não tem medo de expor comentários negativos que os internautas fazem sobre ela. Na noite do dia 6 de janeiro, por exemplo, a apresentadora do Lady Night abriu uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram para conversar com os seguidores, e acabou recebendo um questionamento bem indelicado sobre sua diferença de idade com Rafa Vitti - 12 anos.

Deitada, a humorista leu o comentário que aparecia em destaque no Storie: Como você se sente tendo a idade dos seus sogros?

Sem perder a calma, Tatá respondeu em tom debochado com direito a sorrisinho falso no final: Primeiramente, queria te dar um boa tarde. Segundamente, te mandar tomar no c*, se você não se incomodar, tá bom? A gente se fala!

Alguém podia ter dormido sem essa, não é mesmo?