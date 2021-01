Em Fernando de Noronha, Flávia Pavanelli debocha de rumores de que estaria no BBB

07/01/2021 | 09:10



Na próxima sexta-feira, dia 8, o público deve receber novas informações sobre o Big Brother Brasil 21. Enquanto ainda não sabemos quais os nomes estarão na nova edição do reality, famosos que apareceram como possíveis participantes brincam com a situação ou colocam mais dúvidas na cabeça dos internautas.

Flávia Pavanelli, uma das influenciadoras que aparecem em listas de possíveis integrantes do Camarote, está em Fernando de Noronha, e resolveu fazer piada dos rumores junto com a amiga Mari Saad, que também foi apontada como nova sister. Em seu Instagram Stories, ela escreveu:

Não sei a Mari Saad, mas eu estou confinada, debochou a loira.

Enquanto isso, outra celebridade que deu as caras nos rumores foi Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla. A cantora, que será jurada do The Voice +, fez um comentário em seu Twitter que deixou os seguidores com a pulga atrás da orelha:

Gente, eu estou numa ansiedade pra esse BBB que parece até que sou eu que vou participar.

Nos comentários, internautas perguntaram se Brunna estará no programa e também questionaram se ela teria proibido a presença da dançarina no programa. Eita!