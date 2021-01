Genival Lacerda morre aos 89 anos vítima da Covid-19

07/01/2021 | 09:10



Morreu no dia 7 de janeiro o cantor Genival Lacerda, de 89 anos de idade. No Instagram, o filho do músico, Genival Lacerda Filho, publicou nos Stories a mensagem: Painho faleceu, sem mais detalhes sobre o assunto.

João Lacerda, filho do artista, também confirmou a informação e divulgou uma nota lamentando a perda do pai:

Hoje perdi um dos maiores amigos de minha vida, amigo da música, de ensinamentos, amigo que na hora de brigar, sempre brigava e minutos depois nem lembrava que brigava, porque não guardava mágoa de ninguém. Meu Anjo da guarda, minha Luz, minha vida, hoje ele fez sua última viagem para ficar ao lado do Senhor Deus. Ainda ontem lembro-me de seu sorriso, de apertar sua mão! Agora terei de aprender a viver com sua imagem, e lembranças de um bom pai. Vai na paz meu pai, sempre te amarei, teu João Lacerda Neto

O ícone do forró estava internado desde o dia 30 de novembro em decorrência da Covid-19.