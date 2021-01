Luan Santana faz festa com mulheres em suíte de luxo em Trancoso

07/01/2021 | 08:10



A vida de solteiro de Luan Santana parece estar bem agitada! Após terminar o noivado com Jade Magalhães e até ter sido apontado como affair de Giulia Be, Mariana Rios e outras famosas, o cantor sertanejo curtiu as festas de fim de ano acompanhado de várias mulheres. Pelo menos é o que diz o jornal Extra!

O jornal revelou nesta quinta-feira, dia 7, que durante os dias que Luan ficou em Trancoso, na Bahia, diversas festas ocorreram na suíte de luxo em que ele ficou hospedado.

Luan pouco saía para realizar passeios turísticos pelo local paradisíaco, circulando apenas de lancha ou jet skit, e apenas permanecendo na pousada onde ficou hospedado - a mesma em que Mariana Rios ficou com as amigas.

Acompanhado de mais três amigos, com quem dividiu a suíte, que possuía academia privativa e até banheira de hidromassagem, Luan teria recebido diversas mulheres durante as festas que realizava durante a noite. Um dos amigos de Luan teria a missão de circular pela cidade em busca das convidadas para as festas. A publicação revela que o movimento de convidadas era intenso, chamando a atenção no local.