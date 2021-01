Em jogo marcado por protesto, Celtics batem o Heat em revanche da final do Leste

07/01/2021 | 07:34



Em um duelo muito equilibrado dentro de quadra e de muita emoção fora dela, por conta de um protesto dos jogadores dos dois times, o Boston Celtics derrotou o Miami Heat por 107 a 105, em Miami, pela rodada de quarta-feira da NBA, em uma revanche da final da Conferência Leste da temporada passada, na qual a equipe da Flórida venceu. A franquia visitante se vingou com o triunfo obtido com uma cesta do novato Payton Pritchard faltando 0,2 segundo para o estouro do cronômetro.

O Heat, apenas o 11.º colocado na Conferência Leste, volta a ficar com campanha negativa - são três vitórias e quatro derrotas - e segue alternando bons e maus momentos na temporada regular. Já os Celtics chegam ao terceiro triunfo consecutivo e agora ocupam a quarta colocação.

Os jogadores dos dois times deram mais uma demonstração da mobilização política dos atletas da NBA. Eles decidiram se retirar de quadra temporariamente em protesto contra o caso Jacob Blake, no qual mesmo um policial tendo atirado sete vezes em um homem negro que não oferecia risco, não responderá a denúncia criminal. Os atletas também compararam a diferença de tratamento dada aos vândalos que invadiram o Congresso americano, em Washington, nesta quarta-feira.

Em quadra, Jaylen Brown anotou um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 21 pontos, 12 rebotes, cinco assistências, dois tocos e dois roubos de bola. Já Jayson Tatum foi o cestinha com 27 pontos, além de cinco rebotes e quatro assistências. No lado do Heat, Jimmy Butler superou as dores no tornozelo e fez 26 pontos, pegou oito rebotes e deu três tocos.

No Oeste, o Los Angeles Clippers venceu o Golden State Warriors por 108 a 101, em San Francisco, e alcançou a sexta vitória em nove jogos, colado nos líderes Los Angeles Lakers e Phoenix Suns. Já o time da casa, que vinha de dois triunfos marcando 137 pontos em cada um deles, pararam na defesa adversária e caem para uma campanha de 50% (4-4 )na temporada.

Paul George comandou as ações pelos Clippers anotando um "double-double" com 21 pontos e 12 rebotes. Kawhi Leonard também marcou 21 pontos, além de quatro rebotes e quatro assistências. Nos Warriors, os cestinhas da equipe foram Eric Paschall e Andrew Wiggins, ambos com 19 pontos. Após estabelecer sua maior marca da carreira com 62 pontos no último domingo contra o Portland Trail Blazers, Stephen Curry teve uma noite apagada contribuindo com apenas 13 pontos, quatro rebotes e cinco assistências.

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Indiana Pacers 114 x 107 Houston Rockets

Orlando Magic 105 x 94 Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers 141 x 136 Washington Wizards

Atlanta Hawks 94 x 102 Charlotte Hornets

Miami Heat 105 x 107 Boston Celtics

New York Knicks 112 x 100 Utah Jazz

Milwaukee Bucks 130 x 115 Detroit Pistons

New Orleans Pelicans 110 x 111 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 123 x 115 Toronto Raptors

Golden State Warriors 101 x 108 Los Angeles Clippers

Sacramento Kings 128 x 124 Chicago Bulls

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies x Cleveland Cavaliers

Denver Nuggets x Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers x Minnesota Timberwolves