07/01/2021 | 02:04



A secretária adjunta de imprensa da Casa Branca, Sarah Matthews, renunciou hoje citando, em comunicado, estar "profundamente perturbada" com o que viu hoje, em referência aos protestos violentos no Capitólio. Também renunciou ao cargo o secretário social da Casa Branca, Rickie Niceta. A decisão foi citada inicialmente pela ABC e confirmada por mais meios de imprensa. As duas saídas se somam à de Stephanie Grisham, chefe de gabinete de Melania Trump. Repórteres da Bloomberg e da CNN afirmam que um dos nomes que está considerando seguir o mesmo caminho é Robert OBrien, assessor de Segurança Nacional.