Câmara e Senado dos Estados Unidos retomam sessão conjunta para certificar vitória de Biden

07/01/2021 | 02:04



A Câmara dos Representantes e o Senado retomaram na madrugada desta quinta-feira a sessão conjunta para certificar a vitória de Joe Biden na eleição presidencial de 2020. Após uma série de debates, as duas Casas rejeitaram objeções levantadas por congressistas republicanos à ratificação do resultado eleitoral no estado do Arizona.

Os debates foram retomados na noite desta quarta-feira, 6, depois de terem sido interrompidos durante à tarde quando manifestantes que apoiam o atual presidente, Donald Trump, invadiram o Capitólio, o prédio do Congresso americano.

Antes das objeções à certificação do resultado eleitoral no Arizona, os congressistas já haviam ratificado os votos de Alasca, Alabama e Arcansas. A análise é feita por ordem alfabética.