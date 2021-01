Democratas de comitê da Câmara pedem que Pence evoque emenda para destituir Trump

07/01/2021 | 02:03



Todos os deputados democratas membros do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes escreveram hoje uma carta ao vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, pedindo para que ele evoque a 25ª emenda da Constituição para remover o presidente do país, Donald Trump, do cargo. A emenda permite que Pence e uma maioria dos membros do gabinete da Casa Branca declarem que o mandatário não é mais apto a ocupar o cargo.

No documento, os legisladores argumentam que o vídeo postado hoje pelo republicano após a invasão do Congresso por manifestantes favoráveis a ele "revela que Trump não é mentalmente são e segue inabilitado para aceitar os resultados das eleições de 2020". A carta pede "enfaticamente" que Pence evoque a emenda, "por conta da democracia".

De acordo com a CBS, os membros do gabinete do presidente já discutem a possibilidade de retirá-lo do cargo por meio da 25ª emenda.