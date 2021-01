Obras são retomadas no Brunão visando o Paulistão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



07/01/2021 | 00:02



O temor do Santo André em não ter seu estádio pronto para estrear contra o Santos no Campeonato Paulista, dia 28, diminuiu. Isso porque começaram as obras para colocação do sistema de drenagem do Estádio Bruno Daniel, última fase antes do início das instalações da manta e do gramado sintético. De acordo com o secretário de Esportes, Marcelo Chehade, a expectativa é que o local esteja pronto para uso do Ramalhão até 15 de fevereiro – a regularização do espaço é vista como “prioridade”.

Segundo o presidente do Santo André, Sidney Riquetto, o estádio necessita estar pronto – incluindo laudos, alguns deles vencidos desde o fim do ano passado, como AVCB e prevenção de incêndio e vigilância sanitária – com certa antecedência para que o jogo diante do Peixe permaneça no local.

“Estamos em contato constante. Realmente, há a promessa de liberação até 15 de fevereiro. Precisamos da confirmação até essa data, dez dias úteis antes da estreia, para manter o jogo no Bruno Daniel”, afirmou o mandatário.

“A importância de jogar aqui é muito grande para o Santo André, afinal são seis jogos em casa. Não estamos medindo esforços para entregar no prazo e poder receber os jogos”, decretou Chehade.

Nesta fase da obra, estão sendo abertas valas de 50 cm de profundidade no campo para colocação do sistema.

Volante Marino é anunciado como oitavo reforço ramalhino

O Santo André anunciou ontem seu oitavo reforço para a disputa do Paulistão. Trata-se do volante Marino, 34 anos, que estava no Criciúma-SC e chega para sua terceira passagem por um clube do Grande ABC – antes, defendeu São Bernardo FC e São Caetano.

No Ramalhão, Marino vai reencontrar o executivo de futebol Edgard Montemor Filho, com quem trabalhou três anos no vizinho Tigre. Ele ainda soma passagens por Bragantino, Cuiabá-MT, Mirassol, Náutico-PE e Sampaio Correa-MA.