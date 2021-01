Filippi escala Reali como assessor e Maninho para presidir Florestan

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



07/01/2021 | 08:30



O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), escalou o ex-prefeito e pupilo político Mário Reali (PT) como assessor especial de gabinete. O Diário já havia antecipado que a participação do sucessor de Filippi no governo era certa, mas que o petista estaria fora do primeiro escalão.



Filippi também nomeou o ex-vereador Manoel Eduardo Marinho, o Maninho (PT), como diretor-presidente da Fundação Florestan Fernandes, autarquia municipal que oferece cursos profissionalizantes à população. A escolha reconduz Maninho ao cenário político e institucional na cidade após quatro anos. Ex-presidente da Câmara, o parlamentar estava sem mandato desde as eleições de 2016, quando foi o prefeiturável do PT à corrida pelo Paço e protagonizou o pior desempenho eleitoral do petismo em sua história em Diadema – ficou em terceiro lugar e nem sequer foi ao segundo turno. Nesse período, chegou a ser preso após polêmico episódio que envolveu agressão a manifestante contrário ao PT no dia da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Já Reali, que foi prefeito entre 2009 e 2012 e eleito sucessor de Filippi ainda no primeiro turno, terá participação temporária no secretariado: foi designado para responder interinamente pela Secretaria de Cultura, uma das pastas que ainda seguia sem secretário definido. Na mesma portaria, Filippi também colocou a vice-prefeita, Patty Ferreira (PT), para chefiar interinamente a Secretaria de Assistência Social; o chefe de Gabinete, Dheison Renan, a de Segurança Alimentar; e secretária de Planejamento, Fátima Queiroz, a Fatinha (PT), a de Gestão de Pessoas.

O prefeito também assinou diversas nomeações para cargos de segundo e terceiro escalões.