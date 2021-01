Novo secretário do Consórcio na mira

Raphael Rocha



07/01/2021 | 00:25



Acácio Miranda da Silva Filho assumiu oficialmente na segunda-feira a função de secretário-executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Com histórico político e de trabalho na Capital, chegou à região sob forte questionamento da classe política regional sobre ser um forasteiro. Tanto que os primeiros passos dele à frente do organismo é tomar ciência de projetos e cenário das sete cidades, demonstrando que precisará de tempo para conhecer o Grande ABC – em um momento no qual não há margem para erros. Vivem-se tempos de pandemia de Covid-19 e expectativa de vacinação e a relação de Acácio com os temas não é muito animadora. Filiado ao PSDB paulistano, Acácio foi um dos organizadores de festa da vitória de Bruno Covas (PSDB) como prefeito de São Paulo. Um bar na região de Pinheiros, onde ele foi subprefeito até desembarcar no Grande ABC, acolheu a celebração. Aglomeração e falta de uso de máscaras foram flagrados por equipe de reportagem do jornal Folha de S.Paulo. Repórter tentou conversar com Acácio, mas ele, ao tomar conhecimento da pauta, recusou-se a dar entrevista.

Desdobramentos

Com as mudanças nas funções destacadas na Assembleia Legislativa, em meio às articulações para emplacar o líder do governo Carlão Pignatari (PSDB) como presidente do Parlamento, resta saber como ficará posicionada a primeira-dama de São Bernardo, a deputada estadual Carla Morando (PSDB). Atual líder do PSDB na casa, Carla é nome considerado dentro do núcleo duro do governador João Doria (PSDB), que tem no marido dela, o prefeito Orlando Morando (PSDB), um aliado de primeira hora. Porém, deputados da base de sustentação entendem que é necessário ver outra figura no posto de líder do governo na casa. Se houver o tradicional rodízio de liderança tucana e se confirmar o desejo da bancada governista, Carla ficaria sem função de comando no Legislativo.

Cidadania – 1

Em âmbito nacional, o deputado federal Alex Manente pode voltar a ser líder do Cidadania na Câmara dos Deputados. Seu nome é especulado junto à bancada da legenda, mas a discussão permanece. Alex liderou os parlamentares do Cidadania em 2018 e em 2019. O posto hoje é ocupado por outro deputado paulista, Arnaldo Jardim.

Cidadania – 2

Por outro lado, começa a ganhar corpo uma especulação em torno da saída do deputado federal Alex Manente do Cidadania. Alex recebeu sondagens de outras legendas dispostas a lançá-lo a outros cargos na eleição do ano que vem – vaga no Senado é uma opção –, em especial balizando a campanha no projeto do parlamentar de cumprir a sentença após condenação em segunda instância.

Imagem e semelhança

O clima já esquentou na bancada do PSDB na Câmara de São Bernardo depois que o presidente do Legislativo, Estevão Camolesi (PSDB), deixou o vereador Almir do Gás (PSDB) esperando por mais de meia hora para ser atendido no gabinete da presidência. O grupo de WhatsApp dos parlamentares ficou em polvorosa com a informação. Muitos viram semelhança na postura de Camolesi com a do prefeito Orlando Morando (PSDB).

Desintegração – 1

O grupo que sempre deu suporte ao ex-vice-prefeito de Mauá Paulo Eugenio Pereira Junior (PT) se desfez internamente. Denominado Resistência Socialista, o bloco viu diversas figuras desembarcarem ao longo da eleição do ano passado. As que haviam ficado, saíram nos últimos meses do ano, já que teve quem esperou passar a eleição para que o fato não contaminasse a chapa liderada pelo prefeito Marcelo Oliveira (PT).

Desintegração – 2

Além da postura de Paulo Eugenio, que iniciou o pleito criticando Marcelo Oliveira e a indicação de Celma Dias (PT) como vice, houve reclamação pelo fato de o grupo não ter lançado candidato único à Câmara. O bloco se dissipou em três frentes – uma liderada por Cida Maia, outra por Roberto Bergamaschi e uma terceira, com Luiz Cuer. Divididos, nenhum dos três se elegeu. Se fosse somada a votação do trio, a ala atingiria 2.201 votos, garantindo cadeira na Câmara. O PT elegeu dois vereadores: Giovani Correa e Júnior Getúlio.