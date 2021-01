Prearo diz que facultará aula presencial na USCS

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



07/01/2021 | 00:20



Reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Leandro Prearo avisou que a instituição vai manter facultativo o retorno presencial dos alunos da universidade e do colégio USCS, ao menos no primeiro semestre deste ano. Em visita à sede do Diário, Prearo classificou como boa a experiência de ampliação do ensino on-line em meio à pandemia de Covid-19 – a autarquia são-caetanense recorreu à plataforma fornecida pelo Google – e que, diante dos resultados, é possível manter o sistema que ele chama de “semipresencial”.

“A taxa de participação foi muito boa, de 70% a 90%. Evidentemente que estamos preparados para o retorno presencial, seguindo os protocolos sanitários, com totens que medem a temperatura e de espuma sanitizante. Mas a avaliação é boa do sistema”, considerou o professor. O limite de participação presencial irá obedecer aos decretos editados pelo governo do Estado ou Prefeitura de São Caetano. A volta integral somente com a imunização de alunos e servidores.

A USCS manteve apenas aultas presenciais laboratoriais e em disciplinas da área da saúde. Houve represamento em alguns cursos, como engenharia, porém há previsão para que, neste ano, as aulas sejam aplicadas.

Prearo também disse que o corpo docente se adaptou à plataforma do Google e que, neste ano, haverá aprofundamento dos conhecimentos da ferramenta, uma vez que, para ele, a pandemia de Covid-19 acelerou processo de digitalização do ensino que estava em curso. “Lembro que alguns anos atrás, quando fui ao Sergipe conhecer a ferramenta do Google, pensei que pudéssemos implantá-la em dois anos. Tudo acelerou. E os resultados são positivos.”

O reitor comentou que o aumento de inadimplência e evasão foi menor do que a direção havia projetado. Ele celebrou os números do vestibular do fim do ano passado. Prearo afirmou que, dos quase 9.000 alunos, 20% não conseguiram arcar com as parcelas, mas a autarquia criou mecanismos para que esse débito pudesse ser parcelado e o estudante mantivesse sua rotina de aulas. Entre desligamento de alunos e ausência de interessados no processo seletivo do meio do ano, a universidade estima queda de 1.000 matrículas.

“Mas só no vestibular de dezembro matriculamos 700 calouros e temos a estimativa de matricular outros 300 no vestibular deste mês”, citou Prearo, consentindo sobre o acréscimo de procura de cursos da área da saúde. “Medicina segue com a maior procura. Mas cursos como biomedicina, por exemplo, estamos quase fechando duas turmas”, emendou, lembrando que a USCS foi um dos centros de pesquisa para testar a Coronavac, vacina produzida pela fabricante chinesa Sinovac com o Instituto Butantan, além de ter sido demandado, pela Prefeitura de São Caetano, para ações de mitigação da doença.

Para Prearo, a atuação da USCS em meio à pandemia – tanto na parte pedagógica como na área de saúde – mostrou que a universidade se destacou de grupos empresariais que visam lucro na educação. “A USCS foi criada para servir também. Não temos a pretensão de ser uma USP, mas temos nossa vocação, de ensinar e ser ferramenta a favor do poder público.”

‘Instabilidade no Paço não prejudica elo’

Na visão do reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Leandro Prearo, a relação entre a instituição de ensino e a Prefeitura está consolidada e, por isso, a instabilidade político-jurídica pela qual o município atravessa não atrapalha o andamento de projetos em conjunto.

“É um processo que cresceu, se expandiu, e hoje está além das pessoas. Está entre USCS e poder público. Está consolidado. E a tendência é de crescimento”, comentou Prearo, citando os futuros hospitais veterinário e universitário como exemplo de ações conjuntas. “São projetos iniciados antes da pandemia. E todo trabalho para minimizar seus efeitos só consolidou essa parceria.”

Reeleito no voto no dia 15 de novembro, José Auricchio Júnior (PSDB) teve o registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral por condenação da campanha de 2016. Diante do impasse, o vereador Tite Campanella (Cidadania), eleito presidente da Câmara, administra interinamente a Prefeitura.

Prearo também admitiu que deve formalizar seu nome como candidato à reeleição para a reitoria da USCS. As inscrições estão abertas. “A ideia é manter o trabalho iniciado pelo professor (Marcos) Bassi (hoje diretor superintendente do Diário)”, reconheceu o atual reitor, cujo mandato se encerra no próximo mês.

A eleição para reitoria da USCS funciona por meio de votos de um conselho universitário, formado a partir da indicação dos mais variados setores da instituição – alunos, servidores, professores. São 19 assentos com poder de voto. Uma lista tríplice sai do conselho e o prefeito de São Caetano escolhe uma das três figuras apontadas pela autarquia. A definição precisa sair até o fim de fevereiro.