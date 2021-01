Nova Era nega ser oposição ao PT ou braço de Atila

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



07/01/2021 | 00:01



Presidente da Câmara de Mauá, Zé Carlos Nova Era (PL) assegurou que, a despeito de ter sido eleito em chapa oposta à do prefeito Marcelo Oliveira (PT), o G-14 não fará oposição sistemática ao petista na casa. O G-14 é o grupo de 14 vereadores que garantiram a vitória de Nova Era em sua estreia no Legislativo. Nova Era, que foi secretário de Trânsito e Vias Públicas na gestão de Atila Jacomussi (PSB), avisou que o bloco é independente e que não há influência do socialista.

“Muitas pessoas identificam e veem o G-14 como braço do Atila. Não tem nada do Atila. Não tem força externa nenhuma nesse grupo. Ele (Atila) não passa nada para a gente e a gente não escuta ele. O G-14 foi formado até mesmo antes da eleição do segundo turno. Mesmo sem saber quem ganharia a eleição, se seria o Atila ou o Marcelo”, garantiu.

O vereador refutou o termo oposicionista para o bloco – ele venceu, na disputa pela presidência da Câmara, o petista Geovane Correa, aliado de Marcelo. “A partir do momento em que nos consideramos oposição, temos de ir contra tudo. Se o prefeito mandar um projeto que é a favor do povo eu terei de votar contra por problemas políticos? Não é inteligente pensar assim. Por isso falo que somos independentes e pensamos no bem do povo de Mauá.”

Eleito vereador com 2.750 votos, Nova Era avisou também que Marcelo apenas mandou mensagem parabenizando por sua vitória na concorrência da mesa diretora e que, até agora, não houve reunião entre eles. “Entendo que ele está vivendo a mesma experiência que a minha, de tomar pé de tudo, ver a situação que pegou a Prefeitura. Para ele não está sendo fácil, sei disso, entendo isso. Vou aguardar o tempo dele.”

Mas ele avisou que se o governo buscar minar o G-14 por meio de acordos individuais, pode haver estremecimento. “Isso foi uma das condições que colocamos. Nenhum vereador subiria para conversar sozinho (na Prefeitura). Precisaria ter três vereadores pelo menos por reunião”, discorreu o vereador, dizendo que o bloco tem planos de lançar candidato a deputado estadual ou federal em 2022 e ter candidatura própria à Prefeitura em 2024. “Esse grupo foi montado para além da eleição da presidência da mesa.”

O G-14 é formado por Wiverson Santana (PL), Admir Jacomussi (Patriota), Mazinho (Patriota), Madeira (Patriota), Márcio Araújo (PSD), Vaguinho do Zaíra (PSD), Sargento Simões (Podemos), Ricardinho da Enfermagem (PSB), Samuel Enfermeiro (PSB), Wellington da Saúde (PP), Leonardo Alves (PSDB), Eugênio Rufino (PSDB) e Jairo Michelângelo (PTB).