Marcelo resgata secretário de Atila e de Alaíde

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



07/01/2021 | 00:01



O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), decidiu resgatar outro quadro das gestões dos seus antecessores, Atila Jacomussi (PSB) e Alaíde Damo (MDB). Valtermir Pereira, ex-secretário de Finanças das últimas gestões, foi alocado pelo governo petista para o cargo de diretor de administração e finanças da Sama (Saneamento e Serviços do Município de Mauá).

A nomeação de Valtermir foi publicada ontem no Diário Oficial do município. A autarquia, que transferiu sua principal atividade, a distribuição de água na cidade, à Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) no ano passado, continua existindo e está sob o comando interino de Rômulo Fernandes (PT), que acumula o posto de secretário de Planejamento Urbano e de Meio Ambiente.

Pela nova formatação jurídica da autarquia, a Sama foi designada para gerenciar os serviços de limpeza urbana, habitação e iluminação pública, além de fiscalizar os contratos de concessões junto à Sabesp e à BRK, responsável pelo saneamento.

Valtermir foi nomeado por Atila no início do governo, em 2017, como secretário de Finanças. Especialista em finanças públicas e servidor aposentado da Prefeitura, ele foi o único quadro que resistiu ao vaivém causado pelas frequentes trocas no comando do Paço mauaense nos últimos anos devido às duas prisões e o impeachment de Atila. Ele foi o único secretário que permaneceu no posto durante os governos interinos de Alaíde e mesmo depois do retorno de Atila ao Paço – reverteu as detenções e a cassação.

No novo cargo, Valtermir receberá o salário bruto de R$ 10,9 mil por mês.

Marcelo também já havia nomeado o ex-vereador Wagner Rubinelli (PTB) como secretário de Administração. Ex-parlamentar pelo PT, Rubinelli deixou o partido, migrou para o PCdoB e, em seguida, virou secretário de Trabalho e Renda da gestão Atila. O hoje petebista se afastou dos Jacomussi nos últimos anos e decidiu abrir mão de candidatura própria a prefeito no ano passado para apoiar o projeto vitorioso de Marcelo ao Paço. Filho do petebista, o também ex-vereador Fernando Rubinelli (PTB), foi escalado para chefiar a Secretaria de Serviços Urbanos. No passado, Fernando também integrou a base de apoio de Atila e chegou a ser líder do governo do socialista na Câmara.