Com gol de Fernandinho, City bate United e está na final da Copa da Liga Inglesa

06/01/2021 | 19:01



Em um duelo disputado em alta velocidade e com técnica apurada, o Manchester City derrotou o Manchester United, por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Old Trafford, e garantiu a vaga para disputar a final da Copa da Liga Inglesa diante do Tottenham, em 25 de abril, no Estádio de Wembley, em Londres.

Poucas horas antes do clássico, o técnico Pep Guardiola foi informado que mais três jogadores do elenco haviam sido diagnosticados com a covid-19, elevando para 17 o número de casos no clube nas últimas semanas.

Em um duelo muito bem disputado, City e United se revezaram no ataque. As duas equipes tiveram gols anulados, De Bruyne acertou a trave direita de Henderson, enquanto Bruno Fernandes fez Steffen realizar grande defesa.

Os gols do City só saíram na etapa final. O primeiro, aos cinco minutos, foi marcado pelo zagueiro Stones, de coxa, após cobrança de falta pelo lado esquerdo. O segundo gol, aos 38 minutos, foi do brasileiro Fernandinho, que emendou de fora da área um rebote da zaga adversária.

Antes de eliminar o United, o City passou por Boumemouth, Burnley e Arsenal. Todos os duelos em jogos únicos e com mando de campo sorteado.

O time de Guardiola vai disputar o título pela nona vez e vai tentar a oitava taça, a quarta seguida, para se igualar ao Liverpool, o maior vencedor da competição. O City foi campeão em 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019 e 2020.

Para chegar a mais uma final da Copa da Liga Inglesa, o Tottenham, dono de quatro títulos (1971, 1973, 1999 e 2008) passou por Leyton Orient, Chelsea, e Stoke.

Dono de quatro títulos da competição, Mourinho comandou o Chelsea na conquista de 2015 sobre o próprio Tottenham. O técnico português foi campeão também em 2004/2005, 2006/2007 (ambos pelo Chelsea) e 2016/2017 (Manchester United).