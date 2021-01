Empate no dérbi reduz chances, mas Guarani e Ponte ainda confiam no acesso

06/01/2021 | 18:19



O empate por 1 a 1 no dérbi realizado na última terça-feira, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, complicou ainda mais Guarani e Ponte Preta na luta pelo acesso à elite nacional. Mas ninguém joga a toalha na briga por uma vaga no G4 da Série B.

De acordo com o site Infobola, Guarani e Ponte Preta possuem respectivamente 9% e 6% de chances de acesso. O alviverde campineiro está na sexta colocação, com 48 pontos, um a mais do que a equipe alvinegra, que vem em sétimo lugar, com 47.

"Estamos vivos. Temos cinco jogos aí, 15 pontos, para buscar o melhor para o Guarani dentro da competição. A gente vai continuar trabalhando e vendo onde a gente vai estar na última rodada, porque com certeza a gente vai estar perto do acesso ou dentro dele para brigar realmente por ele", disse o técnico do Guarani, Felipe Conceição.

Já Fabio Moreno adotou um discurso mais cauteloso, mas mesmo assim descartou desistir. Desde que assumiu o comando do time, o treinador da Ponte vem pensando jogo a jogo. E é assim que vai continuar trabalhando. "O empate, dentro da realidade que nós estamos, jogando fora de cassa, um clássico, rivalidade, manteve tudo em aberto. Não pensa só em acesso, agora a gente pensa em vencer o Cuiabá, depois a gente vai analisando a sequencia dos jogos e vamos planejando o futuro" comentou Moreno.

Os times voltam a campo na próxima segunda-feira, pela 34.ª rodada. O Guarani vai até Maceió enfrentar o CRB, enquanto a Ponte Preta recebe o Cuiabá, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.