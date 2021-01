Obituário - 7 de janeiro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



07/01/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Vicentina Bolini Beltrame, 89. Natural de Bariri (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 3, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Jesus Ramon Linares Torres, 74. Natural de Arica, Chile. Residia em Santo André. Dia 1º, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

José Duarte Dias, 95. Natural de Cedro (Ceará). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Rosa de Jesus Nascimento, 85. Natural de São Gonçalo (Bahia). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Metalúrgica. Dia 4, em Santo André. Cemitério Dom Bosco, em Perus, São Paulo, Capital.

Domingos da Silva, 84. Natural de Portugal. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Maria Dias dos Santos, 84. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em São Paulo, Capital. Dia 4, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

José Joaquim Anselmo, 83. Natural de Nepomuceno (Minas Gerais). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 4, em Santo André. Cemitério de Nepomuceno (Minas Gerais).

Gilberto Bruscagin, 81. Natural de Pinhal (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nilso Irineu dos Santos, 79. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Parque Pereira, em São Paulo, Capital. Dia 4, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Etelma Pereira da Cruz, 76. Natural de São Gonçalo (Rio de Janeiro). Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Carlos Lopes, 73. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Raimundo Jacinto, 71. Natural de Cachoeirinha (Pernambuco). Residia em Utinga, Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos Generoso, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Milton Asceno da Silva, 63. Natural de São Tomé (Paraná). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 4, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudia Valéria Altruda Rossini, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade Satélite, em São Paulo, Capital. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Cardeal da Silva, 50. Natural de Santo Estevão (Bahia). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Pintor. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Saul Pedro Ferreira, 23. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Linda, em Santo André. Digitador. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Alaíde de Assis, 81. Natural de Alegre (Rio Grande do Sul). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Laudicéia Bonomi do Prado, 84. Natural de Jaú (São Paulo). Residia na Vila Mariza, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério da Saudade.

Sebastiana Duque de Sousa, 83. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Olívia Batista Bezerra, 90. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Jair Henrique da Silva, 84. Residia no Jardim Hollywood, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Zilda Maria de Jesus Maia, 82. Natural de Clementina (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Antonio Garcia da Silva Júnior, 74. Natural de São Paulo, Capítal. Residia na Vila Curuçá, em santo André. Metalúrgico. Dia 4, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Boaventura Lino da Silva, 68. Natural de Poções (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 4, em Santo André. Jardim da Colina.

Raphaela Arrighi Marques, 24. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim da Represa, em São Bernardo. Dia 4, em Santo André. Cemitério do Baeta.

SÃO CAETANO

Idalina do Amaral Ramos, 83. Natural de Pontal (São Paulo). Residia no Jardim Patente, em São Paulo, Capital. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.

André Garrotti, 82. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 4, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Maria de Carvalho Silva, 81. Natural de São Brás (Alagoas). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 1º, em São Bernardo. Vale da Paz.

Maria Romana de Matos, 78. Natural de Cedro (Ceará). Residia no Jardim Célia, Zona Sul de São Paulo, Capital. Dia 4. Vale da Paz.

José Pereira da Silva, 73. Natural de Florianópolis (Santa Catarina). Residia no bairro Taboão. Dia 4. Cemitério Municipal.

José Carlos da Silva, 58. Natural de Diadema. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Motoboy. Dia 4, em Santo André. Cemitério Municipal.

MAUÁ

Maria de Lourdes Santana, 72. Natural de São Pedro do Turvo (São Paulo). Residia em Mauá. Dia 1º, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Noêmia Arieta Lima, 88. Natural de Cambará (Paraná). Residia em Mauá. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

Cleusa Fernandes Pereira, 74. Natural de Herculândia (São Paulo). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Sonia Borges Lima da Silva, 50. Natural de Itapetinga (Bahia). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia. 4. Cemitério Santa Lídia.