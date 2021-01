Petra Mattar desabafa sobre não falar com o pai, Maurício Mattar, há mais de um ano: Está sendo muito melhor assim

06/01/2021 | 16:10



Na tarde da última terça-feira, dia 5, Petra Mattar voltou a usar seu Instagram para tirar dúvidas de seus fãs sobre a relação conturbada que tem com seu pai, Maurício Mattar. A cantora está afastada da família paterna há um um ano e meio, e conta, inclusive, que não tem falado nem mesmo com a avó, mãe do cantor.

Infelizmente fui bloqueada no Whatsapp e Instagram há mais de um ano. Agora nem sei se fui desbloqueada também!

Um fã chegou a perguntar se a cantora sentia falta do pai.

Não sinto falta, hoje me acostumei. A única coisa que me deixa pensativa é de que a vida passa e estamos perdendo tempo que não volta mais. Antes por opção dele e agora por minha, mesmo. Mas Deus sabe de todas as coisas e de todo coração, está sendo muito melhor assim. Certas relações são tóxicas umas para as outras, de ambos os lados. Parem de romantizar o que vocês desconhecem.

Petra já usou suas redes sociais outras vezes para comentar sobre a briga com o pai. Segundo a cantora, ela já havia cortado relações com Mattar em outras ocasiões, quando era mais jovem. Apesar de tudo, nunca deixou de ter carinho por sua família.

De jeito maneira desgosto do meu pai. Sempre vou amar o meu pai, sempre vou amar a minha irmã. Eu quero o bem total deles, mesmo. Desejo que eles sejam muito felizes. Foi isso que eu quis passar quando respondi aquelas perguntas, porque não estou chateada com ninguém. Não tenho rancor de ninguém.

No entanto, a cantora deixou claro que não pretende tentar recuperar o contato.

Não faço questão de tê-los em minha vida, assim como eles não fazem questão, e tudo bem. Não é porque é pai e filho que a gente tem a obrigação de ter a ver um com o outro. De estar um na vida do outro. Eu, por exemplo, agora estou vivendo a melhor fase da minha vida, e talvez eles estejam vivendo também. E a gente não está na vida um do outro e está tudo bem.

