Leonardo revela que Zé Felipe deixou a escola aos 14 anos de idade: Não queria mais estudar!

06/01/2021 | 16:10



Virginia Fonseca compartilhou em seu canal no YouTube um dos vídeos mais solicitados por seus fãs. Segundo a companheira de Zé Felipe, os seguidores do casal adoram o pai de Zé, Leonardo, e queriam muito que ele estivesse presente no canal.

Então a influencer colocou o sertanejo sentado em um sofá para responder diversas perguntas dos fãs e em um determinado momento acabou revelando que Zé Felipe acabou largando a escola aos 14 anos de idade.

- Com 14 anos [de idade] ele parou de estudar. Ele ia para o colégio e ficava trancado no banheiro. Todo o santo dia a Poliana (mãe de Zé Felipe) ia no colégio. Teve um dia que ele falou que não queria mais estudar que ninguém no mundo iria fazer ele estudar. Aí veio o povo, os mais velhos, dizendo que eu não podia deixar isso. Aí eu falei: 'só se eu matar ele'. Não adianta, ele ia para a escola e vai atrapalhar o povo. Ele saiu da escola e ficou me atentando em casa o dia inteiro!

Ainda contrariado com a situação, Leonardo ainda incentivou o filho a ir fazer uma metodologia que incentiva as crianças uma certa autonomia para estudar, chamada de Kumon.

- Falei para ele pelo menos fazer um Kumon com aulas de português e matemática só, meia hora cada aula. Ele, muito emburrado, topou! Mas só fez 15 dias. Ele chegou pra mim e disse: 'É, pai... Português até que sou bom, o que me 'derroba' é Matemática. E ele ficou sem fazer nada, arranhando violão e atrás de quenga!

Será que pelo menos no Português Zé Felipe deu uma melhorada?