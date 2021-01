Após rumores de que Andressa Suita estaria no BBB 21, ex de Gusttavo Lima se manifesta

06/01/2021 | 15:11



Rolavam na internet rumores de que Andressa Suita poderia estar no BBB 21. Isso depois de a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, afirmar que ela havia ido para o Rio de Janeiro fazer uma entrevista para o reality show global comandado por Tiago Leifert.

Depois dos boatos virem à tona, a ex-mulher de Gusttavo Lima resolveu falar sobre o assunto nas redes sociais. Na tarde desta quarta-feira, dia 6, a modelo e influencer questionou se seria possível levar os filhos Gabriel e Samuel, frutos da união com o sertanejo, para dentro do confinamento, negando assim que estará presente na nova edição do programa.

Aliás, as suspeitas da participação aumentaram antes da negativa de Andressa porque ela se ausentou das redes sociais nos últimos dias e levantou rumores de que poderia já estar em confinamento para entrar na casa mais vigiada do Brasil. Mas agora Andressa voltou a mostrar o seu dia a dia normalmente.

Lembrando que a estreia da 21ª edição do Big Brother Brasil está prevista para o próximo 25 de janeiro, repetindo o formato que mistura famosos e anônimos no elenco, assim como ocorreu em 2020.