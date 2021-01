Arthur Aguiar abre votação em seu Instagram sobre se deve ou não ir ao encontro de Mayra Cardi

06/01/2021 | 15:10



Como você viu, Mayra Cardi comentou abertamente em suas redes sociais que testou positivo para o novo coronavírus e que está isolada em uma casa longe da família e de sua filha.

E para quem não lembra, a influencer e seu ex-marido, Arthur Aguiar, viveram grandes polêmicas protagonizada por descobertas de traição e relacionamento abusivo. Desde então, o casal não voltou oficialmente, mas se encontram casualmente por conta de Sofia, filha que eles tem em comum.

Desde que tomou ciência sobre as besteiras que fez, o cantor tentou minimizar o assunto e sempre comenta que está em fase de evolução e que está a cada dia amadurecendo ainda mais. E agora com Mayra Cardi doente por conta do vírus, Arthur comentou em suas redes sociais que está preocupado em deixar a ex sozinha nesta casa e que tinha uma ideia.

Nos Stories do Instagram ele pediu para os fãs votarem se eles achavam interessante do cantor ir ao encontro da coach para ajuda-la a se cuidar, e de quebra, ainda tentar reconquista-la.

- Óbvio que quero recuperar essa mulher maravilhosa, que perdi para mim mesmo, recuperar a minha família e quero ter uma nova oportunidade, sim. Sei que poder ser contraditório para muitas pessoas: 'pô, Arthur, depois de tudo!'. Mas quero muito, amo muito ela e me arrependo profundamente. Venho buscando minha evolução, minha transformação, meu desenvolvimento não só para mim, para minha filha, para ela. Enfim, quero muito ir lá cuidar dela, estou muito preocupado!

Segundo o próprio ator, ele só quis deixar tudo isso em público e abrir a votação porque Mayra gosta de lidar com as coisas na exposição! Então tá, né...