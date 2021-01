Ludmilla não se abala após novo post onde não é citada por Snoop Dogg e comemora sucesso de Onda Diferente

06/01/2021 | 15:10



Como você viu, Snoop Dogg gerou polêmica ao compartilhar um clique falando sobre a música Onda Diferente, parceria com Anitta, Ludmilla e Papatinho. Na época, o rapper norte-americano ignorou a participação de Lud na canção e mencionou apenas os outros artistas - o que gerou um climão nas redes sociais, principalmente após a briga das funkeiras por causa do crédito do single. Depois de muito bafafá, Snoop divulgou uma nova imagem exaltando a voz de Verdinha, mas parece que ele não aprendeu muito com a situação...

Na última terça-feira, dia 5, o músico compartilhou uma nova foto em seu Instagram onde menciona, mais uma vez, apenas Anitta e Papatinho. A publicação foi feita para celebrar as 100 milhões de visualizações do videoclipe de Onda Diferente no YouTube. Os internautas, inclusive, já suspeitavam de uma nova polêmica em torno do post, o que felizmente não aconteceu.

Em seu perfil no Instagram, Lud mostrou que não se abalou com a atitude do rapper e comemorou o sucesso de Onda Diferente mesmo assim. Nos Stories, a cantora compartilhou uma publicação feita pelo próprio Papatinho e adicionou emojis de chamas de fogo, enaltecendo o hit. Depois, ela falou sobre o processo de criação do single:

- A história dessa música é muito legal. Eu tinha sido boicotada de uma coisa e resolvi viajar com os meus amigos. E lá, quando eu estava no meio da festa, peguei meu celular e comecei a fazer a música. Moral da história: eu sou tão abençoada que até quem tenta me atrapalhar, me ajuda.

Não foi dessa vez que a internet virou de cabeça para baixo!