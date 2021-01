Cleo assume namoro com ex-affair e divulga a primeira foto do casal nas redes sociais

06/01/2021 | 14:10



Cleo surpreendeu os fãs mais uma vez! Nesta quarta-feira, dia 6, a atriz e cantora publicou uma foto no Instagram junto com o novo namorado, o modelo Leandro D'Lucca.

Na imagem, Cleo aparece no colo do amado, com as mãos ao redor do pescoço dele. A atriz ainda escreveu, em espanhol, a seguinte legenda:

Eu, você, você, eu.

A publicação de Cleo recebeu muitos comentários elogiando o casal. Leandro também publicou a mesma foto, com a mesma legenda, em seu perfil no Instagram.

Cleo e Leandro D'Lucca já haviam sido apontados como affair em 2017, quando foram vistos juntos, aos beijos, no festival Lollapalooza, em São Paulo.

Nessa semana, Cleo também usou o Instagram para revelar os seus três desejos para o ano de 2021.