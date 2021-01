Andressa Suita estaria confirmada no BBB21

06/01/2021 | 14:10



Os rumores sobre os participantes do BBB21 não param! Segundo a colunista Fábia Oliveira, Andressa Suita viajou para o Rio de Janeiro na última segunda-feira, dia 4, para fazer uma entrevista do reality na própria sede da Rede Globo.

De acordo com a jornalista, a ex-mulher de Gusttavo Lima seria uma das convidadas do grupo chamado Camarote, escolhido por Boninho, diretor do programa. A turma do Camarote, como você acompanhou na edição anterior do programa, contém apenas participantes famosos.

Antes de viajar, Andressa teria recebido uma festa de despedida com os familiares em Goiânia, e teria deixado os dois filhos, Gabriel e Samuel, aos cuidados da mãe.

Fim dos rumores

Flávia Pavanelli, por outro lado, não deve participar do BBB21! A influencer era uma das pessoas mais cotadas para entrar no reality, mas colocou fim nos boatos depois de compartilhar uma foto em Fernando de Noronha junto com o novo affair, João Pedro Cruz, e escrever o seguinte na legenda:

Lavando a alma nesse paraíso! Que saudade eu estava desse lugar.

Como os participantes do BBB21 já estão em confinamento para entrar no programa, é improvável que Flávia participe.

Substituição

Depois de ter recusado o convite para entrar no BBB21, o cantor Gustavo Mioto teria sido substituído pelo cantor Jão! As informações são do colunista Léo Dias, que afirma que Jão passou a virada de ano recluso junto com a família para se despedir antes do início do programa.

Ainda segundo o colunista, a escolha do cantor Jão teria sido uma indicação de Manu Gavassi, que ficou em terceiro lugar na edição do BBB20. Será?