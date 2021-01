Anitta exibe os seios em foto sensual e encanta internautas, que elogiam: 8ª maravilha da natureza

06/01/2021 | 14:10



Uau! Anitta publicou uma foto em seu Twitter nesta quarta-feira, dia 6, que deixou muitos seguidores de boca aberta! A artista escolheu um clique do ensaio que fez usando uma saia preta e uma blusa preta transparente, combinados com uma peruca rosa-choque, e na legenda fez uma referência ao filme Meninas Malvadas, com a seguinte frase em inglês e em espanhol:

Às quartas-feiras, nós postamos foto com o cabelo cor-de-rosa.

Mas o look escolhido pela poderosa não foi a única coisa que chamou a atenção dos internautas: Anitta também caprichou na pose sexy, posicionando os braços de forma a dar destaque aos seios e cruzando as pernas, além de segurar o que parece ser um anel entre os dentes.

Os fãs da estrela, é claro, babaram pelo clique:

Gente?? Amei, posta mais, comentou um fã;

8ª maravilha da natureza, declarou outro;

Vou me curvar diante de tanta perfeição, brincou um terceiro.