5 países da América do Sul para conhecer em 2021

Redação

Do Rota de Férias



06/01/2021 | 13:48



2020 foi um ano atípico, que fez viajantes do mundo inteiro adiarem seus planos. Apesar das dificuldades impostas pela pandemia, muitas pessoas já começaram a pensar nos roteiros de 2021. A agência de viagens Abreu notou um aumento no interesse por países da América do Sul.

Há vários motivos que justificam a procura por destinos sul-americanos. Em primeiro lugar, os países estão entre os mais econômicos entre as opções internacionais. Além disso, eles não exigem visto dos brasileiros, o que significa que o planejamento da viagem é muito mais simples. Há também outra vantagem importante em tempos de pandemia: boa parte das nações está com fronteiras abertas para turistas do Brasil.

5 países para conhecer na América Latina

Abaixo, veja cinco sugestões de destinos para quem quer viajar pela América Latina em 2021.

Peru

Citado pela Abreu como forte tendência para o ano que se aproxima, o Peru é um destino que mantém os ares enigmáticos ligados à história da civilização inca, mas sem deixar de lado a modernidade e a excelente estrutura turística. Entre as atrações locais estão tesouros arqueológicos, construções históricas e uma natureza muito rica. Além de visitar destinos como Lima, Cusco e Machu Picchu, é possível viver experiências incríveis como workshops gastronômicos e hospedagem em glampings.

Colômbia

Rica em cultura e natureza, a Colômbia também promete se destacar em 2021. Segundo a Abreu, um dos motivos que mais atrai os turistas brasileiros para o país é a sua versatilidade: o destino combina lugares cheios de história e cultura, como Cartagena e Bogotá, com cenários naturais lindíssimos, como a ilha de San Andrés. É um prato cheio para uma viagem intensa e completa, com experiências inesquecíveis.

Chile

O Chile encerra 2020 com dois prêmios nos World Travel Awards (os mais importantes da indústria do turismo): Melhor Destino de Aventura e Melhor Destino Natural. E não é à toa, já que o país guarda muitas belezas naturais diferentes, como o Deserto do Atacama, a selvagem Ilha de Páscoa, Torres del Paine e a vibrante Patagônia. Completando as possibilidades para os viajantes, há a urbana Santiago, com muitas opções de lazer e entretenimento, e as cidades menores e cheias de charme, como Valparaíso, Viña del Mar, Puerto Montt e Puerto Varas.

Argentina

Este país é muito popular entre os turistas brasileiros pela proximidade e pelos preços atrativos. A capital argentina é uma cidade cosmopolita e cheia de atrações imperdíveis, tais como os bairros San Telmo, Recoleta e Caminito. O Museu de Arte Latino-Americano de Buenos Aires (Malba), a Casa Rosada e a Rua Florida também valem a visita. Outros destinos que encantam os viajantes são Bariloche, Mendoza e Patagônia.

Equador

O Equador ainda não é um destino muito procurado pelos viajantes brasileiros, mas isso está mudando. A Abreu conta que os turistas que escolhem esse país para viajar voltam encantados com as experiências vividas e a simpatia dos moradores locais. Além de Quito, capital que combina história e cultura, é possível conhecer a cidade colonial de Cuenca e as impressionantes Galápagos, fascinantes ilhas localizadas em meio ao Oceano Pacífico.