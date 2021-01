06/01/2021 | 13:11



Um verdadeiro climão se instaurou no programa Bom Dia Minas, jornalístico do estado de Minas Gerais, no início desta semana. A apresentadora Carina Pereira soltou uma indireta ao vivo ao interagir com um colega jornalista, o que causou estranheza nos telespectadores que acompanhavam a atração.

- Boa semana para você. Fica aí de olho nos times mineiros, no esporte, e a gente vai conversando ao longo dessa semana, comentou o apresentador.

- Que bom que você vai estar aqui essa semana inteira [risos], rebateu Carina.

Depois, o momento foi esclarecido: a apresentadora entrou no ar após saber da notícia de seu desligamento. Complicado, não é?