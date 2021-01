Deborah Secco grávida? Hugo Moura intriga fãs ao legendar foto: Três amores

06/01/2021 | 12:10



Hugo Moura está dando o que falar nas redes sociais depois de uma postagem se declarando à família. No Instagram, fãs e seguidores do ator passaram a especular que Deborah Secco, esposa dele, estaria grávida do segundo filho do casal. Eles já são pais de Maria Flor.

Na última terça-feira, dia 5, Hugo publicou a foto abaixo, em que Deborah e Maria aparecem agarradinhas durante um passeio de barco em meio ao pôr do sol de Fernando de Noronha.

Dois irmãos e três amores, legendou ele, citando o morro Dois Irmãos que aparece na paisagem.

Os fãs então passaram a especular quem seria o terceiro amor de Hugo, ficando na dúvida se ele de referia a Noronha ou estaria falando de mais um membro na família.

Três? Tem bebê por aí?, questionou uma internauta.

Mais um anjinho? Maria vai amar!, disse outro.

Para bom entendedor, meia palavra basta. Vem bebê por aí, especulou outra seguidora.

Outros, no entanto, entenderam que ele falava sobre Noronha:

Em Fernando de Noronha quem não conhece a pedra se chama dois irmãos... E os três amores são a família

Morro Dois irmãos (Fernando de Noronha) e 3 amores: esposa, filha e a ilha. Simples assim, explicou outra.

A assessoria de imprensa dos atores não retornou o contato para comentar a especulação.

No Instagram, Deborah também publicou fotos em Noronha e falou sobre a viagem em família.