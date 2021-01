Elba Ramalho se justifica após gerar polêmica ao falar da Covid-19: Entenderam mal, me desculpem!

06/01/2021 | 12:11



Parece que Elba Ramalho está envolvida em uma polêmica e tanto - isso porque na última terça-feira, dia 5, um vídeo no qual ela afirma que a pandemia da Covid-19 foi criada por comunistas viralizou no Twitter. A cantora chegou a prestar esclarecimentos aos fãs através da rede social na noite do mesmo dia, mas muitos criticaram sua postura.

Na gravação, que mostra uma live do Instagram na qual Elba conversa com um homem que o colunista Leo Dias diz ser um Padre da Paróquia São Conrado, no Rio de Janeiro, a cantora dá a entender que o novo coronavírus teria sido uma arma biológica criada por comunistas para exterminar cristãos.

Estamos aqui cristãos sobrevivendo e vamos sobreviver a essa turbulência que a humanidade está atravessando. Para muitas pessoas apenas uma pandemia. Para nós [cristãos], o senhor sabe, eu sei, tem muito mais coisa por trás dessa pandemia com o intuito de nos destruir. Nós somos o incômodo, o calo dos comunistas. Mas nós também somos a resistência e vamos permanecer fiéis e Deus vai nos proteger.

Através de seu perfil oficial, Elba alegou que foi mal interpretada e que sua declaração, na verdade, foi de cunho espiritual. No entanto, a cantora acabou gerando ainda mais polêmica ao tentar explicar somente a afirmação de que o vírus mataria apenas os cristãos:

Realmente não entenderam minhas palavras, talvez não tenha me expressado bem! Existia um contexto de cunho espiritual que não foi compreendido. Não afirmei que o vírus está no mundo para matar somente cristãos! Entenderam mal, me desculpem! Tive COVID e sobrevivi, embora tenha perdido pessoas queridas, inclusive hoje. Isso é triste e doloroso! Perdão a quem se sentiu ofendido ou magoado. Deus nos guarde e proteja! Fiquem em paz!

Os internautas, é claro, não deixaram a situação passar em branco e elegeram a cantora como maior decepção do ano até o momento.