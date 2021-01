Influenciadora fitness morre aos 27 anos de idade após luta contra câncer

06/01/2021 | 11:10



Morreu no dia 4 de janeiro, a influenciadora fitness norte-americana Cheyann Shaw, aos 27 anos de idade. Cheyann travou uma longa batalha contra o câncer, tendo sido declarada curada da doença em 2017 - porém, em janeiro de 2020, ela foi novamente diagnosticada com um tumor maligno. A notícia da morte foi dada por sua mãe, Darcy Clark, através do Instagram da própria influenciadora:

É com o coração partido que anunciamos que nossa linda garota, Cheyann, foi chamada de volta ao céu. Meu coração está partido hoje, nossa garotinha perdeu sua longa batalha contra o câncer de ovário. Ela lutou até o fim. Ela é uma verdadeira guerreira e sobrevivente. Se há uma coisa que Cheyann nos ensinou é que não importa as batalhas que enfrentamos, sempre podemos encontrar um motivo para sorrir através delas.

O marido de Cheyann, Kaleb Shaw, também falou sobre a morte da esposa em sua rede social:

Meu coração está partido. Não consigo imaginar minha vida sem ela. Sei que ela está em um lugar melhor, longe da dor e do sofrimento de lidar com o câncer. Ela é minha heroína, minha melhor amiga e uma inspiração não apenas para mim, mas a milhares de pessoas ao redor do mundo. Por favor, continuem a orar por minha família enquanto passamos por este momento difícil.