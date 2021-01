Veja quais foram os 10 carros seminovos que mais valorizaram em 2020

Leo Alves

Do Garagem360



06/01/2021 | 10:18



A Kelley Blue Book Brasil (KBB Brasil), empresa especializada em pesquisa de preço de carros novos e usados, divulgou recentemente a lista dos 10 veículos usados que mais e menos desvalorizaram em 2020. Desta vez, a empresa atualizou a amostragem limitando veículos cujo valor 0 km em janeiro de 2020 chegava aos R$ 200 mil, com o intuito de excluir da lista modelos importados muito caros.

Mesmo com o novo recorte, o fenômeno observado na lista original se manteve entre os carros seminovos da parte de cima da tabela. Houve valorização dos veículos usados vendidos entre janeiro e dezembro deste ano, devido às condições excepcionais de mercado impostas pela pandemia e pela variação cambial desfavorável. Lembrando que, assim como a primeira lista, somente carros com ano modelo 2020 vendidos como 0 km em janeiro deste ano foram considerados para aferir seus respectivos Preços de Revendedor KBB (referência de preços praticados por lojistas ao revender um carro usado) no mês de dezembro de 2020.

Carros seminovos que mais valorizaram em 2020

10 carros seminovos (ano modelo 2020) mais valorizados em 2020* (Preço 0 km KBB em janeiro de 2020 x Preço de Revendedor KBB em dezembro de 2020) Modelo Variação Toyota RAV-4 12,47% Volkswagen Tiguan Allspace 6,16% Mercedes-Benz Classe A Sedan 5,95% Audi Q3 3,37% Toyota Hilux 3,19% BMW Série 3 2,05% Chevrolet Onix 1,84% Peugeot 3008 1,54% JAC IEV40 1,49% Mitsubishi Outlander 0,36%

*Carros com Preço 0 km KBB de até R$ 200 mil em janeiro de 2020

Conforme a tabela acima demonstra, o Toyota RAV4 também configura na primeira posição do ranking, como modelo seminovo mais valorizado do ano, pois seu Preço 0 km KBB em janeiro estava abaixo dos R$ 200 mil. Contudo, as demais posições trouxeram surpresas, sendo a mais notável o desempenho do Chevrolet Onix 2020, cujo Preço de Revendedor KBB em dezembro deste ano é 1,84% superior ao seu Preço 0 km KBB de janeiro, levando em conta uma média por modelo.

Carros seminovos que mais desvalorizaram em 2020

Na parte de baixo deste ranking, o teto máximo de valor colocou a Fiat Weekend, que aparecia em 2º lugar dos mais desvalorizados no ano, na primeira colocação, com -23,74% de desvalorização. Merece destaque, também, o desempenho dos modelos Duster, Logan e Captur da Renault que aparecem juntos entre os 10 seminovos com maior depreciação em 12 meses ao longo de 2020.

10 carros seminovos (ano modelo 2020) mais desvalorizados em 2020* (Preço 0 km KBB em janeiro de 2020 x Preço de Revendedor KBB em dezembro de 2020) Modelo Variação Fiat Weekend -23,74% Citroën C4 Lounge -20,88% Suzuki Jimny Sierra -20,29% Audi A3 -19,32% Lexus CT200h -15,98% Renault Duster -15,49% Renault Logan -14,42% Renault Captur -14,21% Fiat Grand Siena -13,99% Ford Ka Sedan -13,93%

*Carros com Preço 0 km KBB de até R$ 200 mil em janeiro de 2020