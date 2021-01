5 roteiros para uma viagem de carro pela Flórida

Redação

A Flórida, nos Estados Unidos, tem a combinação perfeita de paisagens e atrações que costumam agrandar os viajantes brasileiros. Para quem pretende ir para lá quando se sentir mais seguro e as fronteiras forem abertas, uma opção para explorar o destino é curtir uma road trip.

Graças às boas estradas, uma viagem de carro pela Flórida pode incluir paradas em grandes cidades, parques nacionais e praias. Há diversas opções de hospedagem pelo caminho, de acampamentos a cinco estrelas.

Independentemente de ter alguns dias ou uma semana inteira, as rotas para explorar o estado americano de carro são inspiradoras e cheia de atrações ao longo do caminho. É o melhor jeito de descobrir que a região vai muito além de Miami e Orlando.

Viagem de carro pela Flórida

Esta é, provavelmente, a estrada mais famosa da Flórida e uma das mais bonitas dos Estados Unidos. Na US -1S, que liga Miami a Key West, é possível descobrir praias banhadas por águas turquesas e belezas naturais incríveis.

Extensão da rota: 260 km

260 km Percurso: Miami , Key Largo, Islamorada, Big Pine Key e Key West

Miami , Key Largo, Islamorada, Big Pine Key e Key West Tempo total de estrada: 3h30min

Para uma pequena, porém incrível viagem de carro, a estrada 30A é perfeita. Inclui várias paradas em cidades com lindas vistas do Golfo do México, indo de Grayton Beach a Rosemary Beach.

Extensão da rota: 18 km

18 km Percurso: Grayton Beach, Water Color, Seaside, Seagrove, Alys Beach e Rosemary Beach

Grayton Beach, Water Color, Seaside, Seagrove, Alys Beach e Rosemary Beach Tempo total de estrada: 30 minutos

Se a ideia é explorar as lindas paisagens do Atlântico, a A1A surge como uma boa opção por serpentear as margens do oceano por um longo trajeto. É uma opção excelente para quem deseja visitar as praias e destinos históricos da região, como Palm Beach e a cidade mais antiga dos Estados Unidos, Saint Augustine.

Extensão da rota: 400 km

400 km Percurso: Palm Beach, Jupiter, South Beach, Cocoa Beach, Daytona Beach, Palm Coast e Saint Augustine

Palm Beach, Jupiter, South Beach, Cocoa Beach, Daytona Beach, Palm Coast e Saint Augustine Tempo total de estrada: 3h40min

Para quem pretende fazer uma viagem de carro pela Flórida, uma boa dica, ao norte do estado, é seguir do oeste para o leste pela Highway I-10E. Neste trajeto, é possível visitar regiões rurais charmosas e e também duas grandes cidades, a capital Tallahassee e Jacksonville, a mais populosa do estado.

Extensão da rota: 265 km

265 km Percurso: Tallahassee, Monticello, Live Oak (onde você pode visitar Suwannee River State Park), Lake City e Jacksonville

Tallahassee, Monticello, Live Oak (onde você pode visitar Suwannee River State Park), Lake City e Jacksonville Tempo total de estrada: 2h30min

A famosa Tamiami Highway, oficialmente chamada de US 41, conecta algumas das cidades mais relaxantes da Flórida, com comunidades históricas e paisagens agradáveis.

Este percurso é um dos mais interessantes para chegar às áreas verdes de Everglades incluindo outras cidades no itinerário de viagem. Dá para escolher entre fazer o percurso completo de Tamiami (que vai de Miami a Tampa) ou explorar apenas alguns trechos da estrada, como o que liga Sarasota a Naples.

Extensão da rota: 250 km

250 km Percurso: Sarasota, Venice, Cape Coral, Sanibel Island to Naples e The Everglades

Sarasota, Venice, Cape Coral, Sanibel Island to Naples e The Everglades Tempo total de estrada: 3h30min

Serviço

Para quem ficou interessado em fazer uma road trip na Flórida, todas as informações práticas e conselhos necessários para dirigir no local estão neste link, com detalhes como limite de velocidade, seguro de carro, companhias que oferecem serviço de aluguel de carro e como planejar o seu percurso de carro na Flórida.



