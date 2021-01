5 pacotes de escritório gratuitos alternativos ao Office

Bianca Bellucci

06/01/2021



Não é exagero dizer que quase todo computador pessoal precisa de um pacote de escritório. Mesmo que não seja usado diariamente, sempre aparece a necessidade de escrever um texto ou criar uma apresentação. Mas não é todo mundo que pode pagar para usar os famosos programas da Microsoft, como Word, Excel e PowerPoint. Na rede, no entanto, existem alternativas ao Office – gratuitas e bem similares ao pacote, aliás. A seguir, o 33Giga listou cinco destas opções que podem substituir, e bem, o conjunto. Confira!

Com uma interface bem parecida com a do Microsoft Office, o pacote LibreOffice conta com editor de texto (Writer), planilhas (Calc), criador de apresentações (Impress), editor de desenho e fluxogramas (Draw), banco de dados (Base) e editor de equações (Math). Os programas são compatíveis com os arquivos do software padrão do Windows e ainda vêm com conversor de PDF, entre outros recursos.

O Apache OpenOffice conta com editor de textos, de apresentações, de planilhas, ferramenta para desenhos, para banco de dados e para fórmulas matemáticas. Entretanto, os três principais são os substitutos do Word, Excel e PowerPoint. Vale lembrar também que todos os programas são abertos em um só. Na prática, quando o usuário seleciona um arquivo, o Apache OpenOffice exibe uma tela para escolher que tipo de ferramenta deseja usar.

Uma alternativa online ao pacote do Windows, o Google Docs oferece quatro tipos de serviços: Documentos (Word), Planilha (Excel), Apresentações (PowerPoint) e Formulários (extra para criar questionários virtuais). Para usá-lo, basta entrar com seu login e senha do Google. Vale lembrar que o pacote fica salvo dentro do Google Drive, assim, o usuário pode guardar o conteúdo na nuvem e acessá-lo de qualquer lugar.

O mais completo da lista, Zoho possui 21 serviços disponíveis (entre eles os substitutos para Word, Excel e PowerPoint) e ainda permite que seus usuários guardem documentos na nuvem. Para usá-lo é necessário criar uma conta que, além de fornecer o download, dará 5 GB de armazenamento online. O pacote também disponibiliza a opção de salvar os arquivos em seu computador.

Embora não seja uma total alternativa, o Microsoft Office Starter é uma versão gratuita e simplificada do Word e Excel. A diferença mais notável está na redução de funções. No Word, por exemplo, não existe as abas Revisão e Exibição. Já no Excel, além das janelas mencionadas, Dados também não está habilitado. Porém, é possível abrir qualquer documento compatível com os programas completos dessa suíte e editá-los, mas com as limitações impostas, claro.