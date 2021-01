PS Plus em janeiro: Shadow of the Tomb Raider, Greedfall e Maneater estão gratuitos

Da Redação, com assessoria

A PlayStation anunciou os jogos gratuitos do serviço de assinatura PlayStation Plus (PS Plus) para janeiro. Dessa vez, os membros do plano podem baixar Shadow of the Tomb Raider e Greedfall nos consoles PlayStation 4, enquanto Maneater é o nome para o PlayStation 5. Os títulos ficaram disponíveis nesta terça-feira (5). A promoção vai até 1º de fevereiro.

Shadow of the Tomb Raider leva Lara Croft até a América do Sul para salvar o mundo do apocalipse Maia. Com menos armas e em menor número, o jogador precisa usar o ambiente ao seu favor, atacar das sombras e esconder sua presença. Também é necessário usar técnicas de movimentação para alcançar tumbas esquecidas e resolver puzzles mortais.

Já Greedfall é um RPG de ação que explora terras desconhecidas de uma ilha remota, com magia, riquezas, segredos perdidos e criaturas fantásticas. O usuário tem liberdade para escolher suas habilidades, magias e armas, e decidir se prefere completar objetivos por meio de combate, diplomacia, enganação ou furtividade.

Para os proprietários de PlayStation 5, o jogo gratuito é o Maneater. É um RPG de mundo aberto para um jogador, no qual você é um tubarão. Começando como um filhote indefeso, o gamer deve sobreviver ao universo cruel, devorando tudo pelo caminho até o topo da cadeia alimentar.