06/01/2021 | 09:02



O pai de Nilton Caldeira Filho, vice-prefeito do Rio de Janeiro, morreu nesta terça-feira, 5, aos 90 anos. O político comunicou o falecimento em uma postagem no Facebook. O enterro está marcado para o meio-dia desta quarta-feira, dia 6 de janeiro. Na publicação, o vice-prefeito disse que o pai, Nilton Caldeira da Fonseca, foi "uma bênção a todos que conviveram com ele". "Peço, de coração, que vocês possam orar para que Deus o receba em sua infinita glória e dê o merecido descanso", escreveu. Caldeira Filho falou ainda que o "adeus final" será ao meio-dia desta quarta-feira, em família.