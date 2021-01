06/01/2021 | 08:09



O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 0,4% em novembro ante outubro, informou nesta quarta-feira (6) a Eurostat, agência de estatísticas oficial do bloco. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal (WSJ) previam avanço menor, de 0,1%. Na comparação anual, o indicador mostrou fortalecimento de 1,9% em novembro, contrariando previsão de queda de 2,3%, do WSJ.