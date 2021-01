Santo André/Intelli traz ala Serginho Paulista

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



06/01/2021 | 00:01



O Santo André/Intelli apresentou ontem o jogador que manteve em sigilo nos últimos dias e aguçou a curiosidade da torcida. Depois de oito temporadas fora do País, o ala Serginho Paulista, 31 anos, foi contratado para ser a principal peça do time, no qual vai reencontrar o técnico Ivan e outros colegas com quem já atuou, como Thiago Cabeça e Leandrinho. Em evento com presença do secretário municipal de Esportes, Marcelo Chehade, e do presidente da equipe, Rodolfo Guedes, o atleta não escondeu a satisfação em retornar ao Brasil e disse que ainda sonha em voltar à Seleção, para a qual foi convocado até 2013.

“É um dia muito especial para mim e chegar em uma cidade que é apaixonada pelo esporte dá ânimo muito grande e faz grande diferença para o jogador dentro de quadra. Estou muito feliz e isso motiva muito”, exaltou Serginho Paulista. “Isso (Seleção Brasileira) é o que me manteve em alto nível. Tenho ambições e essa é uma intenção. Se pintar a oportunidade, estou à disposição.”

No currículo, o ala traz experiências por São Paulo, Foz Futsal-PR, CSKA (Rússia), Joinville-SC, Concórdia-SC, Benfica (Portugal), Nagoya Oceans (Japão), Inter Movistar (Espanha) e Shenzhen Nanling (China), onde estava.