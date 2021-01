Pio elogia escolha de Tite como prefeito interino: ‘Traz calmaria’

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



06/01/2021 | 00:01



Presidente em exercício da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (PSDB) considerou acertada a decisão do núcleo que cerca o ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) em apostar no vereador Tite Campanella (Cidadania) para ser prefeito interino enquanto se aguarda desfecho do impasse jurídico envolvendo a candidatura do tucano na eleição do ano passado.

Para Pio, que chegou a colocar seu nome à disposição do grupo para a eleição interna e retirou para apoiar Tite, o colega, como líder do governo Auricchio entre 2017 e 2020, estava ciente de todos os projetos, obras e diretrizes da gestão tucana, predicado, para ele, essencial para gerir o Palácio da Cerâmica em meio à turbulência jurídica vivida na cidade. Tite foi eleito, na sexta-feira, presidente da Câmara, tendo Pio como vice. Com a ida do primeiro ao Executivo, o segundo vai dirigir o Legislativo no período.

“Por toda experiência, lealdade e competência do vereador Tite, houve consenso, em situação tranquila, de que ele deveria disputar a presidência da Câmara e assumir, de maneira provisória, a Prefeitura. No mesmo entendimento eu assumiria a vice-presidência (da casa) para que ao longo do período assumisse a presidência para dar tranquilidade à administração e à cidade como um todo”, considerou Pio. “A escolha pela chapa Tite-Pio foi para trazer calmaria, buscar pacto pela cidade, para que a população não seguisse turbulência.”

Pio acredita que Auricchio conseguirá reverter o indeferimento do registro de sua candidatura à reeleição, aplicado pela juíza Ana Lúcia Fusaro, da 166ª Zona Eleitoral de São Caetano, e confirmado pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo). A defesa do tucano aposta em mudança de cenário no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para que os 42.824 votos dados a Auricchio no dia 15 de novembro sejam validados e ele, conduzido ao quarto mandato. “O prefeito Auricchio foi reeleito com mais de 42 mil votos de forma legítima. Acredito que haverá desfecho favorável nas instâncias superiores”, analisou o tucano.