Atila não dará trégua política para Marcelo

Raphael Rocha



06/01/2021 | 05:52



O primeiro dia útil do ano mostrou que o ex-prefeito Atila Jacomussi (PSB), de Mauá, fará oposição firme ao atual chefe do Executivo, Marcelo Oliveira (PT). Pelas redes sociais, Atila compartilhou a informação de que grupo protestou em frente à Prefeitura cobrando moradia digna na estreia do petista no comando do Paço. O socialista reclamou que os munícipes foram impedidos de entrar no Executivo. “Democracia só se faz de uma forma, que é ouvindo o povo”, disparou. Marcelo fez uso do mesmo canal para rebater as acusações do antecessor. Citou que o secretário de Governo, Leandro Dias (PT), recebeu comissão dos manifestantes. Garantindo que terá políticas habitacionais, Marcelo disse achar “estranho que, nas primeiras horas de nossa administração, tenhamos de enfrentar uma manifestação, como disse, justa, por um problema criado na gestão anterior”. Segundo o petista, Atila criou o problema e não ajudou a solucioná-lo.

DNA

O grupo do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), identificou que alguns dos líderes do movimento que protestou em frente à Prefeitura na manhã de segunda-feira têm relação de parentesco com o líder comunitário Tião Boas Novas, da região do Jardim Elizabeth. Tião foi candidato a vereador na eleição do ano passado, pelo PSB, partido do ex-prefeito Atila Jacomussi (PSB). Recebeu 304 votos. Há de se ressaltar também que a vida política de Marcelo não será fácil na Câmara, já que foi formado um bloco com 14 vereadores – maioria da casa – que já emplacou o presidente do Legislativo a contragosto do Paço, caso de Zé Carlos Nova Era (PL).

Indicação

Tamires Sampaio (PT), diretora do Instituto Lula e candidata a vereadora da Capital na eleição do ano passado – com 11.451 votos –, foi nomeada como secretária adjunta de Defesa Social, gerida por Benedito Mariano. “A ideia é construir uma secretaria com foco em políticas de prevenção e combate ao racismo a partir do diálogo com os movimentos sociais e culturais da cidade. Pesquiso sobre segurança pública cidadã desde a graduação e vivo e respiro a luta pelo combate ao genocídio da população negra, por isso, para mim, será uma honra ter a oportunidade de construir essa gestão que tem como foco políticas antirracistas”, disse a petista.

Mudança de trabalho

Está tudo certo para que o vereador Almir Cicote (Avante) assuma a Central de Convênios da FUABC (Fundação do ABC), sob indicação do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), na entidade regional. Cicote deve se licenciar do cargo de parlamentar até o fim do mês para assumir a nova missão em um dos setores de maior responsabilidade na Fundação e em meio a uma crise de relações internas. A vaga na Câmara ficará com o primeiro suplente do Avante, Renatinho do Conselho.

Corte de gastos

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), como é usual em administrações públicas, publicou a exoneração de servidores comissionados no dia 31 de dezembro, no fim de seu primeiro governo. Já recontratou alguns, nomeou o novo time de secretariado. Mas circula nos corredores da Prefeitura a informação que Morando deve segurar a indicação de até 50% dos apadrinhados. O motivo é a contenção de gastos diante da real possibilidade de aumento de despesas – para conter a Covid-19, em especial – e decréscimo de receita.

Nomeação

Com um filho na presidência da Câmara de Ribeirão Pires, no caso, Guto Volpi (PL), o prefeito Clóvis Volpi (PL) nomeou o outro filho, Raphael Volpi, como chefe de Gabinete na Prefeitura local.

Reverência

Lucas Almeida (DEM), que parte para o primeiro mandato em Diadema, não esqueceu do tio, o ex-vereador Pretinho do Água Santa (DEM). Tanto que no primeiro dia útil do mandato tirou foto com um painel com a foto de Pretinho, que dirigiu o Legislativo até o ano passado e foi candidato à Prefeitura de Diadema.