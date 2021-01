Guarani e Ponte Preta empatam e perdem a chance de colar no G4 da Série B

05/01/2021 | 21:41



Guarani e Ponte Preta ainda alimentam o sonho do acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, mas o empate, por 1 a 1, no 198.º dérbi, nesta terça-feira, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 33.ª rodada, fez os rivais perderem a chance de uma aproximação do G4, a zona de acesso. Mateus Luke fez o gol dos mandantes e Matheus Peixoto anotou para os visitantes.

Com o empate, o Guarani ocupa a sexta colocação com 48 pontos, a três do G4. A Ponte Preta aparece no sétimo lugar com 47 pontos. Agora, são 67 vitórias do Guarani em dérbis, 65 triunfos da Ponte Preta e 65 empates. Há um resultado desconhecido, em clássico realizado em março de 1912.

Os rivais foram para o ataque no início do dérbi 198. Bidu soltou o pé logo no primeiro minuto e assustou. Aos 6 minutos, Camilo usou da mesma arma e também ficou no "quase". A melhor chance foi vista aos 11 minutos. Matheus Souza recebeu livre e de cara para Ygor Vinhas bateu, mas o goleiro da Ponte Preta fez um milagre e evitou o gol dos mandantes. A bola subiu e caiu na rede, por trás do travessão.

A Ponte Preta voltou a assustar aos 23 minutos em um petardo do meio da rua de Camilo, mas Gabriel Mesquita fez grande defesa. Dois minutos depois, Mesquita não conseguiu evitar o gol dos visitantes. Após saída errada de bola, Camilo rolou para Bruno Rodrigues que achou Matheus Peixoto. O atacante teve tranquilidade para vencer o goleiro do Guarani e encerrar jejum de gols de 3 meses e 2 dias. Esse foi o quinto gol dele na Série B.

No segundo tempo, Felipe Conceição reclamou e recebeu seu terceiro cartão amarelo logo aos 5 minutos. Em campo, o Guarani manteve a calma e empatou. Camilo errou na saída de bola. Mateus Ludke ficou com a bola e soltou o pé para vencer Ygor Vinhas. Quatro minutos depois, Gabriel Mesquita chutou em cima de Neto Moura e quase deu um gol para a Ponte Preta.

Aos 31 minutos, Bruno Rodrigues ficou de frente para Gabriel Mesquita, mas errou o alvo. Aos 41 minutos, foi a vez de ficar cara a cara com o goleiro do Guarani, mas acabou travado. Dois minutos depois, Wálber deu carrinho em Bruno Rodrigues, que iria em direção ao gol, e foi expulso. Os dois times até tentaram, mas não conseguiram a vitória no dérbi 198.

Na 34.ª rodada, o Guarani visitará o CRB na segunda-feira, às 20 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió. No mesmo dia, mas às 17 horas, a Ponte Preta receberá o Cuiabá no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 X 1 PONTE PRETA

GUARANI - Gabriel Mesquita; Mateus Ludke, Wálber, Didi e Bidu (Eliel); Bruno Silva (Deivid), Murilo Rangel e Lucas Crispim (Rickson); Waguininho (Lucas Abreu), Renanzinho (Giovanny) e Matheus Souza. Técnico: Felipe Conceição.

PONTE PRETA - Ygor Vinhas; Apodi (Léo Pereira), Wellington Carvalho, Luizão e Guilherme Lazaroni; Barreto, Vinícius Zanocelo (Dawhan) e Camilo (Neto Moura); Bruno Rodrigues, Guilherme Pato (Yuri) e Matheus Peixoto (João Veras). Técnico: Fabinho Moreno.

GOLS - Matheus Peixoto, aos 25 minutos do primeiro tempo. Mateus Ludke, aos 14 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Heber Roberto Lopes (SC).

CARTÕES AMARELOS - Felipe Conceição (Guarani); Ygor Vinhas, João Veras e Neto Moura (Ponte Preta).

CARTÃO VERMELHO - Wálber (Guarani).

RENDA e PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).