Diário faz parceria com advogado para atração na TV

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



06/01/2021 | 00:01



Pedro Bottallo, 51 anos, de Santo André, cresceu lendo o Diário. Inclusive as colunas que o pai, Eduardo Bottallo, escrevia para o jornal. Ambos advogados, agora é a vez de Pedro ganhar espaço no veículo. Amanhã, a partir das 19h, estreia o programa semanal Bate Papo com Pedro Bottallo no Facebook (jornaldgabc) e YouTube (DGABCTV). “O Diário é um jornal muito forte no Grande ABC. Por meu pai ser colunista, a relação é ainda mais estreita”, conta.

O hobby de fazer entrevistas começou com a pandemia. “Gravei vídeo falando sobre direito trabalhista para um amigo e gostei do papo. Fui para Vox TV e agora começo com o Diário” A primeira atração terá como convidados os irmãos Bia e Gui Brumatti, que são atores da região. “Não sou jornalista, sei disso. Sou um curioso. A intenção é trazer temas mais informativos, leves e úteis. Nada de polêmica.”

“Trata-se de nova parceria visando potencializar nossos conteúdos com personalidades de relevância no contexto da região. Nossa proposta é ampliar a marca para além do papel, mantendo a credibilidade que já é conhecida no impresso. Nesta proposta, a DGABCTV vai desempenhar papel de extrema importância”, explica Marcos Sidnei Bassi, diretor superintendente do Diário.