Solidariedade começa a mudar vidas

06/01/2021 | 07:00



Depois de realizar o sonho de comer bolo de chocolate pela primeira vez, os quatro filhos menores de Maria Helena Batista, 42 anos, começam a ver também a possibilidade de terem uma vida melhor devido à solidariedade de pessoas que ficaram sensibilizadas com a história da difícil situação da família. Moradores de pequeno apartamento em péssimas condições no Parque São Bernardo, em São Bernardo, foram visitados ontem por voluntários que levaram, além de brigadeiros, doces e refrigerante, cestas básicas, itens de higiene, brinquedos e roupa.

Seis integrantes da Cufa (Central Única das Favelas) de São Bernardo também esteve no local, além do presidente, Alex Camburão. Eles levaram, além dos itens básicos, esperança de dias melhores. “Vamos fazer campanha para arrecadar piso e colocar no apartamento, o que é um sonho da Maria Helena, e buscar parceiros para trocar a porta e melhorar a condição de vida dessas crianças”, contou Camburão.

“Vamos acompanhar essa família, focando nas crianças, porque percebemos que são quatro menores que vivem em situação complicada”, completou o presidente da Cufa São Bernardo. E reforçou que essa é apenas uma das milhares de famílias que vivem nessa situação no País. “A Cufa tem 11 unidades em São Bernardo, e queremos chegar a 45 até o fim do ano”, afirmou o presidente, que propôs à liderança do Parque São Bernardo a criação de uma filial da Cufa no bairro, que têm hoje cerca de 3.800 famílias.

Maria Helena, por sua vez, disse quase não acreditar na transformação que está ocorrendo em sua vida. Apontando para todas as doações, ela agradeceu à equipe do Diário e a todas as pessoas que se disponibilizaram em ajudar sua família. “Hoje (ontem) vieram docinhos, refrigerantes, e tantas cestas básicas e produtos de higiene que vou poder até compartilhar com o restante da minha família”, disse. “Espero que outras recebam anjos como vocês em suas vidas.”

Os doadores Eduardo, 40, Rodrigo, 44, e Renan, 30, (não quiseram divulgar nomes completos) revelaram que o sentimento de alegria tomou conta ao notarem a felicidade das crianças. Os três disseram ainda que pretendem seguir ajudando famílias como puderem. “Na pandemia fizemos diversas doações”, revelou Eduardo. “Fiquei muito emocionado. O pouco que a gente ajudar, já ameniza muito a dor das pessoas que sofrem”, avaliou.

ALEGRIA DE CRIANÇA

Não era difícil ver a alegria nos olhos de Cauã, 7, Yohani, 6, Lorraine e Paloma, 3, ao chegar o terceiro bolo de chocolate em sua casa. Com o plus de brigadeiros e refrigerante, os pequenos comemoraram e revelaram que, também, nunca tiveram uma festa de aniversário.

“Podemos cantar parabéns?”, questionou o menino Cauã, que teve seu pedido atendido em coral que felicitou os Batista com o verso “e para a família, nada? Tudo!”.