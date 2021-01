Filippi anuncia sexta secretária mulher em Diadema

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



05/01/2021 | 19:23



O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), anunciou a sexta figura feminina para compor seu secretariado. O petista indicou Luciana Avelino, professora de educação física, para comandar a pasta de Esporte e Lazer.

Luciana já integrou outras gestões de Filippi no passado e trabalhou por 15 anos no programa Mulheres em Movimento, histórica ação social na cidade que integra igualdade de gênero, empoderamento feminino e saúde da mulher. A nova secretária também é pedagoga, especialista em Fisiologia do Exercício pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).

O nome de Luciana soma-se a outras cinco figuras femininas do secretariado de Filippi. A Secretaria de Saúde está sob o comando da médica Rejane Calixto; Ana Lúcia Sanches gerencia a Educação; Débora Baptista, Assuntos Jurídicos; Martha Romano (Comunicação) e Fátima Queiroz (Planejamento).

Ao todo, Filippi confirmou 14 nomes do secretariado, sendo oito homens. Ainda não foram divulgados os secretários de Gestão de Pessoas; Assistência Social; Cultura; Segurança Alimentar e os presidentes do Ipred (Instituto de Previdência de Diadema) e da Fundação Florestan Fernandes.