Saúde: Brasil registra 1.171 mortes pela covid-19 em 24h, total chega a 197.732

05/01/2021 | 19:07



O Brasil registrou 1.171 novas mortes nas últimas 24 horas em decorrência da covid-19, segundo dados atualizados nesta terça-feira, 5, pelo Ministério da Saúde. Com isso, chega a 197.732 o número total de óbitos pela doença no País.

No mesmo intervalo, foram notificados 56.648 novos casos da covid-19, elevando o total de infectados no País para 7.810.400.

O maior número de casos e mortes no País continua sendo na região Sudeste, onde até esta terça-feira foram registrados 2.742.347 casos de covid-19 e 90.341 mortes. Em seguida, o Nordeste contabiliza 1.920.405 casos da doença e 48.252 óbitos. O Sul tem 1.391.183 registros do novo coronavírus e 22.700 mortes. O Centro-Oeste, com 886.747 casos da doença, registra 18.150 mortes pela covid-19, e o Norte do País tem 869.718 casos e 18.289 mortes. (Equipe AE)