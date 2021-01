Lembrem-se: hoje é Dia de Reis

Ademir Medici

“Aqui, o que se comemorava era o Dia dos Santos Reis, os portadores das dádivas para o Menino Jesus, o dia 6 de janeiro. Era o dia de dar para as crianças um presente significativo, como beijos e abraços. E o doce mais doce, que era o doce de batata doce.”

José de Souza Martins, jornal ‘Valor Econômico’, 23-12-2020. Da crônica ‘O Último Natal’.

No Dia de Reis de 1921 houve expediente nas repartições públicas. Não funcionaram os bancos, a associação comercial, as duas bolsas e o comércio em geral.

Pregava a Igreja: “Hoje é dia santo de guarda, havendo obrigação de ouvir missa e de abster-se dos trabalhos servis”.

E informava: na catedral provisória, a igreja do Convento do Carmo, pregará o arcebispo metropolitano.

Depois do Evangelho, o cônego José Joaquim Rodrigues de Carvalho anunciaria solenemente as festas móveis da Igreja durante o ano de 1921:

- 23 de janeiro: Dominga Septuagésima.

Ensina o padre Paulo Ricardo, em seu blog: “Por muitos séculos, no calendário romano tradicional, houve um período pré-quaresmal vivido alguns domingos antes da quarta-feira de Cinzas, nos quais já se antecipava na Igreja parte da austeridade penitencial da Quaresma.”

O terceiro domingo antes da quarta-feira de Cinzas se chamava Septuagésima, em referência ao ‘septuagésimo’ dia antes da Páscoa, e assim sucessivamente a Sexagésima (‘sexagésimo’ dia) e a Quinquagésima (‘quinquagésimo’ dia). Desse modo, todo o tempo da Quaresma recebia o nome de Quadragésima.

- 9 de fevereiro: quarta-feira de Cinzas e começo do jejum quaresmal.

- 27 de março: Páscoa.

- 5 de maio: Ascensão do Senhor

- 15 de maio: Festa de Pentecostes.

- 24 de maio: Corpus Christi.

- 27 de novembro: Primeiro domingo do Advento.

Melquior.

Gaspar.

Baltazar

Neste ano de 2021, o blog da Arquidiocese de São Paulo dedica um belo texto ao Dia de Reis, do qual extraímos os tópicos que se seguem:

- A Bíblia diz que os magos chegaram à casa e viram o Menino com sua Mãe. Isto porque José já tinha providenciado uma moradia muito pobre, mas mais apropriada, do que a gruta de Belém onde Jesus nascera.

- Ali, os reis magos, depois de adorar o Messias, entregaram os presentes: ouro, incenso e mirra. O ouro significa a realeza de Jesus; o incenso, sua essência divina e a mirra, sua essência humana. Prestada a homenagem, voltaram para suas nações, evitando novo contato com Herodes, como lhes indicou o anjo do Senhor.

- A tradição dos primeiros séculos, seguindo a verdade da fé, evidenciou que eram três os reis magos: Melquior, Gaspar e Baltazar. Até o ano 474 seus restos estiveram sepultados em Constantinopla, a capital cristã mais importante do Oriente, depois foram trasladados para a catedral de Milão, na Itália. Em 1164 foram transferidas para a cidade de Colônia, na Alemanha, onde foi erguida a belíssima Catedral dos Reis Magos, que os guarda até hoje.

Diário há meio século

Quarta-feira, 6 de janeiro de 1971 – ano 13, edição 1427 <EM>Manchete – EUA podem condenar professora à morte.

Na Califórnia, Angela Davis, professora de Filosofia da Universidade Berkeley e militante revolucionária negra, irá hoje (6-1-1971) ao tribunal de San Rafael. Acusação: cumplicidade numa tentativa de sequestro que resultou em quatro mortes, incluindo-se um juiz.

Nota – Angela foi inocentada. Ganhou a liberdade. John Lennon e Yoko Ono lançaram a música Angela. Os Rolling Stones gravaram uma canção pedindo a sua libertação.

Indústria – Desabam as colunas do pavilhão 13 da Volkswagen, em São Bernardo, atingindo dezenas de empregados da Companhia Grubina, quer executavam a remoção de escombros da ala incendiada em dezembro. Doze operários ficaram feridos.

Futebol – Santo André FC. Este clube quer reabilitar-se. Pode? Texto: Salvador Silva; reportagem: Luiz Romão; fotos: Pedro Martinelli e Mário Otsubo.

Em 6 de janeiro de...

1916 – Do noticiário do Estadão: ‘Estiveram bastante animados os festejos relativos à entrada do ano novo em São Caetano. Na madrugada do dia 1º a população foi despertada pela banda musical das Indústrias Reunidas F. Matarazzo, que percorreu as principais ruas dirigindo-se, depois, às residências das nossas autoridades, onde executou alguns números escolhidos’.

1921 – Anúncio: “Sítio em São Bernardo. Compra-se um, não muito distante, com mais de oito alqueires. É necessário que tenha água boa, casa de morada e algumas benfeitorias. Informações detalhadas e ofertas a Antonio Carneiro, Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 243, em São Paulo”.

1931 – Choferes de praça entram em greve em São Paulo.

1966 – Têm início as obras de estaqueamento do Paço Municipal de São Bernardo.

1996 – Diário do Grande ABC lança a campanha SOS Avenida dos Estados, que resultaria no recolhimento de 36 mil assinaturas de usuários solicitando reformas da via.

Hoje

- Dia do Leitor. A data lembra o dia 7 de janeiro de 1928, quando o jornal O Povo começou a circular em Fortaleza, no Ceará. Homenageia o poeta e jornalista Demócrito Rocha, fundador do jornal, e a todos os apaixonados por ler

Fonte: blog querobolsa.com.br.

Santos do dia

- Julião e Basilissa

- Carlos de Sezze

Municípios paulistas

- Hoje é o aniversário de Morro Agudo, elevado a município em 1934, quando se separa de Orlândia; e Dirce Reis, elevado a município em 1990, quando se separa de São Francisco, na região de Jales.