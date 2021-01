Conheça a cidade que serviu de cenário para a série Bridgerton, da Netflix

Paulo Basso Jr.

A série “Bridgerton”, da Netflix, é um drama histórico retratado na Inglaterra do início de 1800. O roteiro traz Daphne, filha mais velha dos Bridgertons, como personagem principal. Tudo giro em torno de sua busca por um casamento bem-sucedido na sociedade ao mesmo tempo em que deseja ser feliz no amor.

Inspirada na saga de livros homônima de Julia Quinn, que conta com nove livros publicados entre 2000 e 2013, “Bridgerton” é uma história de época, mas que se destaca por debater diversas questões atuais. Além disso, a série apresenta cenários belíssimos, quase todos eles filmados na cidade de Bath e nos campos quem ficam ao redor.

Fundada 2 mil anos atrás, Bath fica próxima a Londres (menos de 90 minutos de trem desde a estação de Paddington, na capital inglesa) e costuma ser visitada pelos brasileiros em passeios bate-volta, que incluem uma parada em Stonehenge. No entanto, vale a pena considerar alguns pernoites por lá, já que não faltam atrações para visitar.

Para os fãs de “Bridgerton”, é fácil identificar as ruas de paralelepípedos, as casa de chá tradicional e as construções históricas. Além disso, Bath conta com um famoso spa termal.

Locações de Bridgerton

Veja as locações utilizadas na série. Muitas delas são lugares icônicos de Bath.

Royal Crescent

Construído entre 1767 e 1775, o Royal Crescent é um dos maiores exemplos da arquitetura georgiana na Grã-Bretanha. A construção semi-circular fica em torno de um lindo gramado, ao lado do Royal Victoria Park.

Andar pelo Royal Crescent é voltar no tempo para a Grã-Bretanha do século 18, retratada em “Bridgerton”. Além de residências particulares, há um hotel de luxo na região, o The Royal Crescent Hotel & Spa, bem como um museu da vida georgiana, chamado No.1 Royal Crescent.

Este último é usado na série como fachada da casa da família Featherington. Quem quiser entrar no No.1 Royal Crescent, com reabertura prevista para abril de 2021, encontrará um lindo mobiliário dos anos 1700. Os quartos dispõem de móveis históricos e objetos que revelam como era a vida para os moradores de Bath, tanto no andar de cima quanto no andar de baixo.

Abbey Green

Próximo à York Street da Bath Abbey, a Abbey Green fica escondida atrás de termas romanas e de algumas cafeterias típicas britânicas, como Hands Georgian Tearooms e Mrs Potts Chocolate House. Trata-se de uma praça que concentra lojas e cafés, como o Pickled Greens, usado em “Bridgerton” para representar a Modiste, loja de vestimentas importantes para a história.

As filmagens aconteceram dentro e fora do edifício, que apresenta janelas tradicionais de dupla fachada. Outra parte de Abbey Green também foi usada para representar Covent Garden, em Londres.

Lá perto está a Bath Abbey, cuja história remonta a centenas de anos. Fundada no século 7 e construída com a icônica pedra amarela de Bath, a abadia tem uma linda arquitetura gótica.

Assembly Rooms

Construídas em 1771, as Assembly Rooms foram descritas como “as mais nobres e elegantes de todas do Reino (do Reino Unido)”. Hoje em dia, elas dão uma visão fascinante de onde a alta sociedade do século 18 costumava ir para apreciar música, dançar e se encontrar.

Sede de alguns dos mais luxuosos bailes e festas da Grã-Bretanha, as Assembly Rooms foram mencionadas por Jane Austen nos romances “A Abadia de Northanger” e “Persuasão”. Após ser usada pela Força Aérea Britânica na Primeira Guerra Mundial, elas foram reabertas em 1938 e podem ser visitadas, desde que reservas sejam feitas com antecedência.

Abaixo das Assembly Rooms, o viajante encontra o Fashion Museum, que traz artefatos de moda, vestidos e acessórios históricos no acervo. Ali há extravagantes vestidos de gala dos anos 1800, casacos personalizados e luvas elegantes – dá até mesmo se vestir com as roupas de estilo clássico.

Bath Street

Com colunas enormes e calçada de paralelepípedos, a Bath Street é uma das ruas mais pitorescas da cidade. Foi projetada pelo arquiteto georgiano Thomas Baldwin, em 1791, o mesmo que desenhou a Cross Bath, piscina histórica com águas que borbulham do solo a uma temperatura de 46 ° C. A região abriga ainda o famoso Thermae Bath Spa, único spa termal natural da Grã-Bretanha.

Sem adornos por letreiros de lojas e capturando Bath do século 18 perfeitamente, a Bath Street aparece em diversas cenas de “Bridgerton”. A rua também já foi usada como cenário de diversos filmes.

Beauford Square & Trim Street

A Beauford Square, usada para algumas filmagens de ruas em “Bridgerton”, é uma praça cercada por casas de dois andares construída em 1730 a partir de um projeto de John Strahan. O lado sul é formado pela fachada original do Theatre Royal Bath. No centro, havia um jardim comunitário, hoje formado por pequeno gramado retangular e cercado por grades de ferro forjado.

A Beauford Square tambéma briga a loja Trim Street, que também faz parte da série.

Holburne Museum

O exterior do Holburne Museum foi usado para representar a entrada de uma das cenas de baile em “Bridgerton”. A fachada elegante e os jardins do edifício dão uma ideia de sua importância histórica. O edifício, projetado originalmente e construído como um hotel, abriga hoje uma coleção de artes decorativas.

Guildhall

A Sala de Banquetes do Guildhall foi usada para cenas de baile na série “Bridgerton”, da Netflix. Com localização central, o Guildhall é um elegante espaço georgiano, com grandes escadarias e trabalhos em gesso. A sala de banquetes, com um imenso pé-direito, é decorada com ornamentos dourados e pinturas históricas.